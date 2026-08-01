El Yacht Club Punta logró completar la Clipper Race y reafirmó su liderazgo en la vela oceánica mundial

El Yacht Club Punta del Este completa una nueva vuelta al mundo junto a la Clipper Race. Tras casi un año de navegación, el velero representando a Uruguay en una regata internacional cruza la meta y reafirma el liderazgo del Yacht Club Punta del Este en la vela oceánica mundial.

Después de concretar once etapas, más de 40.000 millas náuticas recorridas y cerca de un año de navegación por los principales océanos del mundo, la edición 2025-2026 de la Clipper Round the World Yacht Race llegó a su fin con el arribo de la flota a Portsmouth, Reino Unido.

El Yacht Club Punta del Este completa una nueva vuelta al mundo junto a la Clipper Race. Foto: Organización.

El barco Yacht Club Punta del Este, embajador de Punta del Este y del Uruguay, se ubicó séptimo en la clasificación general. La Clipper Race, creada por Sir Robin Knox-Johnston, propone un desafío único para personas que, sin experiencia náutica previa en regatas oceánicas, aceptaron el desafío de dar la vuelta al mundo.

Durante esta edición la flota visitó Portsmouth, Puerto Sherry, Punta del Este, Ciudad del Cabo, Fremantle, Airlie Beach, Newcastle, Ha Long Bay, Zhuhai, Qingdao, Seattle, Washington D.C., Oban y nuevamente Portsmouth, recorriendo más de 40.000 millas náuticas.

La incorporación del Yacht Club Punta del Este al recorrido de la Clipper Round the World Yacht Race en 2017 marcó un hito para la náutica regional. Convertido desde entonces en el primer y único puerto de escala de la regata en Sudamérica, el club ha fortalecido una relación institucional de largo plazo con la organización y ha recibido a la flota internacional en cuatro ediciones, contribuyendo de manera sostenida a la proyección de Punta del Este y del Uruguay en el calendario de las grandes competencias oceánicas.

La embarcación del Yacht Club Punta del Este completa una nueva vuelta al mundo junto a la Clipper Race. Foto: Organización.

"La participación del Yacht Club Punta del Este en la Clipper Round the World Yacht Race expresa una visión institucional sostenida a lo largo del tiempo: promover la navegación oceánica como una herramienta de proyección internacional para Punta del Este y para el Uruguay. La culminación de esta nueva vuelta al mundo por parte del barco del Yacht Club Punta del Este, después de casi un año de navegación y más de 40.000 millas náuticas recorridas, constituye un logro destacado para nuestra institución y reafirma el lugar que el club ha sabido conquistar en el escenario náutico internacional. Cada puerto alcanzado y cada océano atravesado llevaron el nombre del Yacht Club Punta del Este y del Uruguay a los principales circuitos de la vela mundial, fortaleciendo una tradición que trasciende el deporte y contribuye aconsolidar la imagen del país como una referencia de la náutica en el Atlántico Sur", expresó el comodoro del Yacht Club Punta del Este, Juan Etcheverrito.

Con la llegada a Portsmouth culmina una nueva vuelta al mundo y el Yacht Club Punta del Este reafirma su compromiso con el desarrollo de la vela y la proyección internacional de Uruguay.