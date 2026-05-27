Copa Libertadores de futsal: Nacional avanzó a cuartos y Peñarol, campeón defensor, no pasó la fase de grupos

La Copa Libertadores de futsal significaba una buena oportunidad para los equipos uruguayos. Peñarol, último campeón del torneo, habilitó un cupo más para Uruguay y Nacional, vice-campeón del medio local se ganó un lugar en el torneo que se está disputando en Carlos Barbosa, Brasil. Este martes finalizó la fase de grupos y los resultados no fueron los mejores.

Nacional, que no participaba del torneo desde la edición 2021 que se disputó en el departamento de Florida, Uruguay, se estrenó con un gran partido: fue victoria 7-2 frente a Colo Colo de Chile y posicionaba al Bolso de buena forma en busca de la clasificación, pero ese panorama se complicó en la segunda fecha.

El Deportivo Lyon de Cali, Colombia, fue el segundo rival del equipo de Diego Pastoriza y se llevó un triunfo que a la postre le serviría para ganar el grupo. Los colombianos, en un partido muy físico, se valieron del arma del arquero jugador para sacar una diferencia que el tricolor intento acortar con el mismo recurso, pero terminó perdiendo 3-1.

Para la última fecha Nacional se midió con Cerro Porteño de Paraguay con los dos equipos necesitando el triunfo para avanzar a la próxima fase. La victoria fue para los paraguayos por 2-1 y los tricolores quedaron en vilo de la clasificación como uno de los mejores terceros. Lo consiguieron, pero este jueves a las 17:00 enfrentará a uno de los equipos más fuertes del torneo, último finalista y uno de los candidatos: Magnus de Brasil. El tricolor, además, no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Franco Fuentes, que sufrió una fractura de tibia. Con un plantel enteramente local, sin extranjeros, el Bolso está haciendo un digno papel.

Resumen del partido: Nacional 1-2 Cerro Porteño

Caso contrario para Peñarol, que no pudo cumplir con las expectativas, aunque es justo decir que al último campeón, que perdió la base de ese plantel, le tocó un grupo bastante desafiante.

El aurinegro debutó frente a Carlos Barbosa, el anfitrión, y fue uno de esos partidos en los que todo lo que podía salir mal… ocurrió. Los dirigidos por Diego D’Alessandro llegaron a estar 5-0 abajo en el marcador y el partido terminó 6-1 gracias al descuento del brasileño Nattan Soares. Los extranjeros, en general, esta vez no funcionaron como en la pasada edición pese a repetir al argentino Sasha Zapponi, que sí cumplió, y al brasileño Caio dos Santos que rindió a cuentagotas.

El siguiente rival del Carbonero fue Boca Juniors en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos de clasificar detrás del equipo brasileño en el segundo puesto. Otra tarde para el olvido del Manya. El Xeneize abrió la cuenta con un gol servido de un lateral y estiró con una jugada preparada de tiro libre. El trámite se hizo cuesta arriba, el encuentro terminó 5-1 y para colmo de males Peñarol sufrió las expulsiones de Maxi Navarro y Nattan Soarez y la lesión de Brandon Díaz.

Copa Libertadores de futsal: el argentino Sasha Zapponi, de Peñarol, en el partido ante Fantasmas Morales Moralitos Foto: Conmebol

De esa manera enfrentaron a Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia con la necesidad de golear con seis goles de diferencia para aspirar a ser uno de los mejores terceros. La presión y las bajas recayeron sobre muchos jugadores jóvenes que ingresaron e hicieron un gran esfuerzo, pero Peñarol terminó empatando 3-3 y jugará por el undécimo puesto del torneo el próximo viernes 29 a las 12:00 frente a Divino Niño de Ecuador.

Todos los partidos del torneo se transmiten para Uruguay a través del canal de Libertadores en YouTube.