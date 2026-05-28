Copa Libertadores de futsal: Nacional aguantó lo que pudo, pero quedó eliminado ante el candidato al título

Después de una fase de grupos en la que mereció un poco más de suerte y fue competitivo contra todos sus rivales, Nacional se despidió del sueño de pelear por el título en la Copa Libertadores de futsal luego de haber caído 6-0 ante el Magnus de Brasil, el gran candidato al título que quiere vengar la final perdida ante Peñarol en la pasada edición.

El tricolor, dirigido por Diego Pastoriza, apostó por ir al certamen internacional con el mismo plantel que afronta el Campeonato Uruguayo y eso significa un mérito enorme luego de haber sido competitivo en la fase de grupos. El Bolso comenzó su aventura en la Copa con una goleada 7-2 ante Colo Colo de Chile y eso, sumado a diferencias cortas en los resultados, le valieron clasificarse a los cuartos de final como uno de os mejores terceros. La segunda presentación de Nacional fue ante Deportivo Lyon de Colombia, cayendo 3-1 y cerró la fase de grupos con una derrota 2-1 ante Cerro Porteño.

Este jueves, después de un día de descanso luego de tres partidos en jornadas corridas, el Bolso enfrentó su duelo por cuartos de final ante uno de los equipos que terminó primero en su grupo, Magnus, que ganó todos sus partidos culminando con una diferencia de goles de +15.

El rival no era para nada fácil y, de hecho, es el gran candidato además del anfitrión Carlos Barbosa. La Copa Libertadores de futsal, excepto por Cerro Porteño, San Lorenzo y Peñarol, solo ha tenido campeones brasileños.

A pesar del duro rival que tuvo enfrente los primeros diez minutos de Nacional ante Magnus fueron muy buenos y se mantuvo sin goles. Los de Pastoriza mantuvieron un equipo compacto y bloque defensivo que obligó al campeón brasileño a tener que rematar antes del último cuarto de cancha. Pero poco a poco, la jerarquía y el gran recambio de Magnus comenzaron a pesar.

La primera gran atajada de Santiago Scholderle había sido a los siete minutos y Mangus abrió la cuenta recién cuando restaban cinco minutos para cumplir con los primeros 20. Leandro Lino sacó ventaja en el uno contra uno y descargó para Rodrigo Hardy, el emblema del equipo, que definió al primer palo para abrir la cuenta.

Un gran golpe para Nacional que había apostado a hacer un partido largo y terminó recibiendo el segundo, del arquero André Pereira a la salida de un córner, y el tercero luego de una asociación entre Washington Gabriel y Kaio Marinho, cuando los brasileños comenzaban a florearse y el entretiempo era un bálsamo para los uruguayos.

En el complemento, hubo poco para hacer. Con más espacios y más cansancio de Nacional, era difícil que Magnus no ampliara y Rodrigo, Kaio y Mendonça convirtieron para el 6-0 final del equipo brasileño que ahora enfrentará a Boca Juniors en semifinales.

Resumen del partido: Magnus 6-0 Nacional, por los cuartos de final de la Libertadores de futsal

Los equipos uruguayos volverán a jugar este viernes:

Tanto Nacional como Peñarol, que es el actual campeón del torneo, ya no competirán por el título y jugarán para definir su lugar en el torneo. El aurinegro enfrentará a Divino Niño de Ecuador por el undécimo lugar y el tricolor jugará a las 19:30, nuevamente ante Cerro Porteño de Paraguay, para definir su lugar entre el quinto y octavo puesto. Ambos partidos, como todo el certamen, se transmiten para Uruguay en el canal de Libertadores en YouTube.