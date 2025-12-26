Conmoción en Brasil por la muerte de la mayor promesa de la gimnasia artística con apenas 18 años

Redacción El País

El deporte de Brasil está de luto tras la muerte de Isabelle Marciniak, quien fue campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y era una joven promesa de la disciplina que falleció el miércoles a los 18 años de edad según informó la Federación Paranaense de Gimnasia.

Marciniak falleció a causa de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, de acuerdo con la federación, citada por medios locales.

A pesar de su corta edad, Marciniak ya había logrado varios títulos a nivel regional, en su estado natal de Paraná, en el sur de Brasil, y también en el ámbito nacional, hechos que la colocaron en un sitio de privilegio entre las mayores promesas de este deporte en su país.

Uno de sus últimos éxitos fue en 2023, cuando se proclamó campeona con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, del que formaba parte. Según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia, la atleta decidió poner en pausa su carrera deportiva en 2023 luego de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto. La determinación estuvo motivada por la necesidad de enfocarse de lleno en el tratamiento médico, una batalla que encaró con la misma entrega que mostraba en su disciplina.

En 2021, ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta. También se subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.

El velorio se realizó este jueves en la Capilla del Cementerio Jardín Independencia, en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde la gimnasta también será enterrada.

Isabelle Marciniak. Foto: O Globo.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó, "en este momento de dolor", su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.

“La Federación Paranaense de Gimnasia recibe con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de la exgimnasta Isabelle Marciniak. Isabelle formó parte de la historia del Clube Agir, donde alcanzó importantes éxitos y brilló en los Campeonatos de Paraná y Brasil”, comienza el comunicado.

Entre sus logros más recientes, destaca el título de campeón con el trío adulto del Clube Agir en 2023, fruto de su compromiso y espíritu de equipo. En este momento de dolor, nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros, entrenadores y toda la comunidad gimnástica. Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria sigan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana. Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz», concluye el comunicado.

En 2021, ganó la medalla de oro en el concurso completo del Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica y otra de plata con la cinta. También se subió a lo más alto del podio en la prueba con la pelota.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó,“en este momento de dolor”,su solidaridad con familiares, amigos, compañeras de equipo, entrenadores y toda la comunidad de la gimnasia.

“Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, manifestó la entidad en una nota divulgada en sus redes sociales.

Con información de EFE y O Globo / GDA.