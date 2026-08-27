Ciclismo: Eric Fagúndez cambia de equipo en 2027 y será el cuarto uruguayo en defender al Caja Rural

El uruguayo Eric Fagúndez (28 años) comenzará su quinta temporada como ciclista profesional del nivel ProTour con una camiseta distinta a la que lució en estos últimos cuatro años. El oriundo de Vergara (Treinta y Tres) cambia de equipo y deja el Burgos Burpellet BH de España para integrar la plantilla del Team Caja Rural–Seguros RGA, también español, con contrato por dos años hasta 2028.

El acuerdo se oficializó este miércoles mediante un comunicado del Caja Rural en el que destacaron la "solidez y regularidad" que le puede brindar el uruguayo al bloque del equipo. Será el cuarto uruguayo en defender la camiseta color verde y blanco, luego de Fabricio Ferrari (entre 2010 y 2018 a nivel ProTour), Mauricio Moreira (2018-2019 a nivel Continental) y Thomas Silva (2024-2025 a nivel ProTour).

"Con Eric Fagúndez (Vergara, 1998), el equipo retoma además su exitosa relación con los corredores uruguayos", expresó el equipo con sede en Pamplona, Navarra (norte de España).

🇺🇾 La relación de Caja Rural-Seguros RGA con los ciclistas uruguayos tendrá un nuevo capítulo a partir de 2027 con la llegada de Eric Fagundez.



✍🏼 El de Vergara aportará madurez, consistencia y competitividad.



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También que Eric "afronta una etapa de madurez después de mostrar todas sus virtudes en una amplia variedad de carreras, tanto en pruebas con montaña como en finales selectivos, haciendo gala además de una más que respetable punta de velocidad que le ha ayudado a conseguir triunfos y, sobre todo, a sumar una importante cantidad de puntos UCI cada temporada".

Fagúndez tiene cuatro victorias como profesional: dos Campeonatos Nacionales de Contrarreloj (2023 y 2025), y dos etapas del Tour of Qinghai Lake. Asimismo, participó en dos ediciones de la Vuelta a España (2023 y 2025). "Un fichaje para fortalecer el bloque de Caja Rural-Seguros RGA desde el primer día y aportar trabajo y resultados al equipo durante al menos las dos próximas campañas", culmina el comunicado.

👋🏻 @Eric_Fagundez no seguirá en el Burgos Burpellet BH la próxima temporada



Cuatro años juntos en los que hemos vivido buenos momentos y logrado grandes éxitos



¡Suerte en el futuro y a por un buen final de temporada! 💜#CicloturismoBurgos pic.twitter.com/kCBN5fLhpj — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) August 27, 2026

Eric Fagúndez: "La visión del equipo encaja con mis aspiraciones"

En el comunicado del Caja Rural también hay una breve entrevista al uruguayo en el que responde las siguientes preguntas:

¿Qué ha sido lo que más te ha convencido para fichar por Caja Rural-Seguros RGA?

Su proyecto deportivo y la solidez que han demostrado a lo largo de los años. Es un equipo de muchísima tradición que siempre apuesta por un ciclismo combativo y da oportunidades a los corredores para seguir creciendo. Sentí que el momento y la visión que tienen para mí encajaban perfectamente con mis aspiraciones.

¿Qué balance haces de tu trayectoria profesional hasta ahora?

Muy positivo y de continuo aprendizaje. Desde mis inicios, especialmente durante mi etapa en el Burgos-BH, he podido dar pasos muy firmes, adaptarme al ritmo del profesionalismo en Europa y disputar carreras de máximo nivel. Le estoy muy agradecido a mi equipo anterior y a todos los que me han apoyado por ayudarme a construir la base y la confianza con la que llego hoy aquí.

¿Cómo te describirías como ciclista para aquellos que no te conocen?

Me considero un corredor versátil y luchador. Me defiendo bien en la media y alta montaña, me gusta el ciclismo agresivo y siempre estoy dispuesto a dar el cien por cien por el trabajo en equipo cuando las circunstancias lo requieren.

¿Qué metas te marcas para tu próximo año pro?

Lo principal es adaptarme rápido al grupo, ganarme la confianza del equipo y dar mi mejor versión desde las primeras carreras. A nivel personal, me gustaría estar disputando finales en etapas que se adapten a mis características y ser una pieza clave e importante para los objetivos colectivos del equipo durante toda la temporada.

