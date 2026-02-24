Caravana y emoción: así recibieron en Treinta y Tres a Anderson Maldonado, campeón de Rutas de América

Luego de su conquista de las Rutas de América 2026, que se terminó de cerrar ayer domingo en la rambla de Montevideo, Anderson Maldonado viajó con su equipo Náutico hacia Boca del Cufré, donde la gente del pueblo salió a las calles para alentar y seguir la caravana triunfal de los campeones.

El Náutico Boca del Cufré no solo ganó la general individual de Rutas con Anderson, sino también el premio al Mejor uruguayo (por supuesto), la clasificación por Equipos, la Sub 23 con Pablo Bonilla, la Regularidad con Leonel Rodríguez y nada menos que cinco de las siete etapas de la tradicional carrera por etapas que se disputa cada año en semana de Carnaval.

Anderson Maldonado festeja las Rutas de América 2026. Foto: Ignacio Sánchez

Ganó la contrarreloj del primer día en Fray Bentos con Agustín Alonso; las tercera, sexta y séptima etapas con Leonel Rodríguez en llegadas masivas al sprint; y la bautizada como la "etapa reina" (cuarta) porque llegó en la subida al Salto del Penitente, que ganó el propio Anderson Maldonado ya luciendo la malla líder de Rutas.

Fueron unas Rutas redondas para el club maragato, que celebró una conquista muy anhelada porque, si bien había sido el gran protagonista durante todo el inicio de la temporada que comenzó en setiembre, tiene marcadas las dos grandes vueltas del calendario uruguayo como sus principales objetivos.

Así recibieron a Anderson Maldonado en Treinta y Tres

Luego de los festejos en San José y un merecido descanso después de una intensa semana de competencia, los tres olimareños del Náutico —Anderson Maldonado, Leonel Rodríguez y Pablo Bonilla— partieron este lunes rumbo a su tierra para celebrar con sus familiares y allegados.

Por supuesto, en Treinta y Tres también los esperaron para celebrar en caravana, luego de semejante conquista de los tres.

Asimismo, en esta edición de Rutas de América se dio la particularidad de que los tres primeros del podio general fueron olimañeros: Anderson, Bonilla e Ignacio Maldonado, que defiende al Armonía Cycles de Fray Bentos.