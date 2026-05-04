Ante tormentas y olas de siete metros, velero de Yacht Club Punta del Este superó el Pacífico en la Clipper Race

Después de días difíciles de navegar en condiciones extremas con ráfagas de hasta 77 nudos, extensas jornadas avanzando contra el viento y olas de hasta siete metros, el equipo Yacht Club Punta del Este completó con éxito la temida etapa 9, el cruce del Pacífico Norte conocido entre los navegantes como “The Big One”.

El equipo que representa a Uruguay en la Clipper Round the World Yacht Race completó la travesía por los mares más duros del planeta con la llegada del velero a Seattle. Para la tripulación encabezada por el skipper David Sautret y la First Mate Lorraine O'Hanlon, el desafío fue una verdadera prueba de resistencia física y mental. Durante varios días el barco apenas pudo avanzar debido al estado del mar, mientras el frío, la humedad y algunos inconvenientes mecánicos obligaban a navegar con cautela para preservar el barco.

El velero Yacht Club Punta del Este superó el Pacífico Norte en la Clipper Race. Foto: Cortesía.

“El routing sugería avanzar hacia el noroeste, pero simplemente no era posible. Navegamos apenas 60 millas en tres días y luego pasamos entre siete y ocho días navegando ceñidos. Fue muy duro para la moral, pero el equipo siguió adelante”, explicó Sautret.

Las dificultades tácticas y técnicas afectaron la posición del equipo en la clasificación general, pero la tripulación decidió seguir compitiendo hasta el final, reafirmando el espíritu deportivo que caracteriza a esta campaña.

“Podemos ver esta etapa como una debilidad porque perdimos terreno, o como una fortaleza porque empujamos hasta el último minuto. Estoy muy orgulloso del equipo. La tripulación fue muy valiente”, agregó el skipper.

Parte de la tripulación del velero Yacht Club Punta del Este superó el Pacífico Norte en la Clipper Race. Foto: Cortesía.

Uno de los tripulantes, Adrian Poole, resumió la experiencia tras el cruce: "Tuvimos que sacar fuerzas de lo más profundo para seguir adelante. En algunos momentos fue realmente intimidante”.

El desafío de dar la vuelta al mundo

La Clipper Race es una de las competencias oceánicas más singulares del mundo. A diferencia de otras regatas, sus tripulantes no son navegantes profesionales, sino personas de distintos países que deciden asumir el desafío de dar la vuelta al mundo a vela tras un intenso entrenamiento. Diez veleros idénticos compiten las 24 horas del día en travesías que pueden extenderse hasta 30 días en mar abierto.

Tras una breve escala en Seattle, la flota volvió al mar el 28 de abril, iniciando la Etapa 10, que llevará a los barcos hacia Panamá y luego a Washington DC. Posteriormente, la regata cruzará nuevamente el Atlántico Norte hasta Oban, en Escocia, antes del regreso final a Portsmouth, Reino Unido, previsto para julio.

Con varias etapas aún por delante, el equipo Yacht Club Punta del Este continúa su travesía alrededor del mundo llevando el nombre de Uruguay a través de los océanos.