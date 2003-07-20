Rubens los pintó
SILVERSTONE n El piloto brasileño Rubens Barrichello (Ferrari) ocupará el primer lugar de la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña, un décima prueba del Campeonato del mundo de Fórmula 1, a disputarse hoy en el circuito de Silverstone.
Barrichello, que ayer consiguió la octava "pole" de su carrera, la segunda de la temporada luego de la conseguida a principios de abril en Brasil, aventajó al italiano Jarno Trulli (Renault) y al finlandés Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes), a Ralf Schumacher (Williams-BMW) y ... a Michael Schumacher, únicamente quinto delante de Cristiano Da Matta (Toyota), Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) y Fernando Alonso (Renault).
Dos faltas cometidas este sábado en las clasificaciones, una salida demasiado larga, y otra en la hierba, condenaron al quíntuple campeón del mundo a tener que largar de la tercera línea el domingo.
Todo parece indicar que las estrategias sean diferentes entre la mayor parte de las escuderías, incluso entre los pilotos, Alonso, David Coulthard (McLaren Mercedes) y Olivier Panis. Esto puede ser una gran batalla, muy interesante, ya que todo el mundo parece muy parejo.
Así largan hoy
Primera fila: Rubens Barrichello (Bra/Ferrari) 1’21"209
Media horaria di km. 227.901 Jarno Trulli (Ita/Renault) 1’21"381.
Segunda fila: Kimi Raikkonen (Fin/McLaren-Mercedes) 1’21"695. Ralf Schumacher (Ale/Bmw-Williams) 1’21"727.
Tercera fila: Michael Schumacher (Ale/Ferrari) 1’21"867. Cristian Da Matta (Bra/Toyota) 1’22"081.
Cuarta fila: Juan Pablo Montoya (Col/Bmw-Williams) 1’22"214. Fernando Alonso (Esp/Renault) 1’22"404.
Quinta fila: Jacques Villeneuve (Can/BAR-Honda) 1’22"591. Alberto Pizzonia (Bra/Jaguar-Cosworth) 1’22"634.
Sexta fila: Mark Webber (Aus/ Jaguar-Cosworth) 1’22"647. David Coulthard (Gb/McLaren-Mercedes) 1’22"811.
Séptima fila: Olivier Panis (Fra/ Toyota) 1’23"042. Heinz Harald Frentzen (Ale/Sauber-Ferrari) 1’23"187.
Octava fila: Giancarlo Fisichella (Ita/Jordan-Ford) 1’23"574. Nick Heidfeld (Ale/Sauber-Ferrari) 1’23"844.
Novena fila: Ralph Firman (Gb/ Jordan-Ford) 1’24"385. Justin Wilson (Gb/Minardi-Cosworth) 1’25"468.
Décima fila: Jos Verstappen (Ita/ Minardi-Cosworth) 1’25"759. Jenson Button (Gb/BAR-Honda)
(Transmite en directo Fox Sports a las 9 am)
