Faustino Oro, argentino de 12 años, venció a Magnus Carlsen en una partida de ajedrez blitz

Con apenas 12 años, Faustino Oro consigue logros notables en el mundo del ajedrez internacional. El prodigio argentino, esta vez, pudo superar en una partida blitz a Magnus Carlsen, dueño de nueve títulos mundiales en esta especialidad, en una serie amistosa realizada este lunes a través de la reconocida plataforma chess.com.

En este match al mejor de ocho partidas, Carlsen se impuso con cuatro victorias y tres tablas, mientras que la restante quedó en manos de Oro, que así le arrebató un encuentro a quien es considerado lógicamente como el mejor de la historia en el blitz (relámpago). La modalidad cobra particulares emociones porque el ritmo es intenso, especialmente cuando el tiempo en el reloj se agota y porque los errores son mucho más frecuentes.

El match se realizó con el formato 3+0 (tres minutos por jugador, sin tiempo añadido) y Carlsen arrancó la jornada con dos victorias, a lo que siguieron dos tablas. El argentino pudo doblegarlo en la quinta partida, y luego prosiguió con un nuevo empate, mientras que el noruego se quedó con las dos últimas para cerrar la jornada con el 4-1. La victoria de Faustino puede seguirse en este link.

🚨FAUSTINO ORO VENCIÓ EN BLITZ A MAGNUS CARLSEN🚨



Es su primera victoria en blitz (3+0) contra el 21 veces Campeón Mundial. pic.twitter.com/C5ypJBTE9a — Pablo Gowezniansky (@AjedrezdPrimera) August 24, 2026

A esta altura, vale resaltar que ambos se conocen desde hace tiempo. Carlsen, número 1 del ranking mundial, quedó prendado con una partida de Oro en el Campeonato Mundial de Blitz por equipos de la FIDE, hace un par de meses, en Hong Kong. Cruzado de brazos, frente a la hilera de tableros, todos estaban allí observando las reacciones y razonamientos del chico argentino contrarreloj.

Por otra parte, vale recordar que Carlsen ya recibió a Faustino en Oslo, en una invitación que le realizó en enero de este año. Si para muchos esa cita con el noruego puede ser premonitoria de un cambio de posta generacional en algún momento, más trascendente es el significado de estar cara a cara con la leyenda vigente que domina ese deporte, que lo llenó de elogios.

“Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él”, describió hace unos meses quien acumula 21 títulos mundiales en tres especialidades (5 en partidas clásicas, 6 en rápidas, 9 en blitz y uno en freestyle). Rendido a su mentalidad, Magnus continuó: “Creo que es un gran jugador y tiene un maravilloso sentido posicional, algo bastante raro entre jugadores tan jóvenes. Parece que le encanta el ajedrez, que lo ama”.

La sonrisa de Carlsen durante la partida entre Jan Duda y Faustino Oro en Hong Kong

Convocado por los responsables de “Take, take, take”, para participar de un encuentro con Carlsen en los salones de la empresa de la que el propio jugador europeo es uno de los dueños, y disputar además un torneo de rápidas denominado “Title Tuesday”, aquella invitación en sí fue una distinción para Oro y la prueba significativa de que el mundo del ajedrez, incluido el mejor de ellos, está pendiente de la evolución de la mayor promesa del planeta.

Aunque perdió esa partida informal, vista con más ternura que rigor deportivo por los principales analistas de los trebejos, Faustino pudo conocer de cerca y congeniar con su ídolo ajedrecístico. En el Mundial de Doha de diciembre pasado, el argentino hizo historia al convertirse en el jugador más joven del mundo en superar los 2500 puntos de Elo en las tres modalidades oficiales del ajedrez: clásicas, rápidas y blitz, y se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia al conseguir su tercera norma en el Sardinia World Chess Festival, con 12 años, 6 meses y 26 días.

La Nación / GDA