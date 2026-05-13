Deyverson hizo dos goles y en tres minutos pasó de mandar a callar a pedir perdón a los hinchas de LDU

De cara a la temporada 2026, Liga de Quito hizo una fuerte apuesta y contrató al delantero brasileño Deyverson, que venía de jugar en Fortaleza y en 2021 fue el mejor jugador de la final de la Copa Libertadores que ganó con el Palmeiras, además de la Recopa. Los hinchas del equipo ecuatoriano se ilusionaron con su llegada, pero no resultó como esperaban y en el último partido hubo un episodio surrealista.

En sus primeros 15 partidos con LDU, el brasileño convirtió solo dos tantos y el rendimiento del equipo tampoco acompañó. Liga está en la cuarta posición de la LigaEcuabet, a once puntos del líder Independiente del Valle, equipo que dirige el uruguayo Joaquín Papa.

En la Libertadores, el andar de Liga de Quito tampoco es el mejor. En este momento está tercero en su grupo y estaría pasando a Copa Sudamericana, pero tiene la misma cantidad de puntos que Lanús, segundo, detrás del líder Mirasssol, de Brasil, a falta de dos fechas para buscar la clasificación a octavos de final.

Hasta el momento, Deyverson solo había convertido dos goles, de penal, despertó las críticas de los hinchas de Liga, tanto que el delantero llegó a cerrar temporalmente su cuenta de Instagram porque varios fanáticos se estaban dirigiendo a esa red social para dejarle mensajes ofensivos. Liga de Quito contrató al brasileño esperando goles y, por qué no, también algo de los habituales shows a los que está acostumbrado Deyverson. En el último partido del equipo, finalmente tuvieron de los dos. El delantero fue suplente, pero ingresó a los 71 minutos del encuentro para cambiarlo por completo.

El equipo le estaba ganando 1-0 a Mushuc Runa como visitante y el Ponchito estaba algo jugado en busca del empate. A los 78 minutos, Deyverson recibió cerca de la mitad de la cancha y tuvo que encarar al último defensor y al arquero para estirar la ventaja de Liga. Con mucha bronca acumulada, a lo primero que atinó fue a hacer un gesto de silencio llevando el dedo índice a su boca mientras sus compañeros llegaron a abrazarlo.

78 minutos: hizo el primero y mandó a callar a los hinchas

Claro que sí Deyverson 🇧🇷



El delantero jugó la personal, se sacó al defensa y definió ante la salida del arquero para el 0-2 de @LDU_Oficial.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/1kqgYKVyxH — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) May 12, 2026

81 minutos: doblete y pedido de disculpas a la hinchada

Esa actitud seguro que no iba a terminar con las críticas de sus hinchas sino que incluso podría llegar a avivarlas. Por suerte para Deyverson, solo cuatro minutos más tarde, tuvo otra oportunidad de convertir y no falló. Esta vez recibió cerca de la medialuna y tocó de primera por arriba del arquero para marcar el definitivo 3-0. Se corrió toda la cancha para acercarse a la popular de Liga de Quito y le pidió perdón a los hinchas.

Pffffff qué lujitooooo!!! 😮‍💨



La recuperación le quedó a Deyverson y optó por tirarla por encima del arquero para el 0-3 de @LDU_Oficial en la recta final del partido.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/p6uMB7r1vg — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) May 12, 2026

“Es un jugador reconocido, que llegó con altas expectativas a Liga. Podría haber anotado algunos goles antes de hoy, pero se dio de esta manera. Al entrar al cambio ingresó en otras condiciones y con otro ánimo; sus dos goles fueron de jerarquía”, valoró el entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes.