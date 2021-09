Alerta en PSG: el enojo de Mbappé con Neymar tras ser sustituido 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Paris Saint Germain derrotó 2-0 a Montpellier por la Ligue 1 de Francia y, aunque es cómodo lider del torneo, una imagen de Kylian Mbappé cuando dejó el campo de juego encendió las alarmas.

Parecía que, luego de lo que ocurrió entre Lionel Messi y Mauricio Pochettino, las aguas se calmaban en el PSG pero entre tantos galácticos el mar no parece estar sereno.

Mbappé fue sustituido por Mauro Icardi y cuando llegó al banco de suplentes gesticuló y se quejó comentándole la situación al senegalés Idrissa Gana Gueye. "¡Es que no me la pasa!", se lee de los labios del francés. Después del gol de Draxler, la queja parece haber sido que a él, Neymar no le daba esos pases. El video se hizo viral en las redes sociales.

Ojo a este vídeo de Mbappé enfadado con Neymar nada más sustituirlo hablando con Gueye: "¡Sí, sí, es que no me la pasa!". pic.twitter.com/EXROeteOKr — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 26, 2021