El COI revoluciona el deporte olímpico: solo atletas biológicamente mujeres podrán competir en la categoría femenina

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, que comenzará a aplicarse a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo.

La medida establece que la participación en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos y otros eventos organizados por el COI estará limitada a atletas biológicamente mujeres. Para determinar la elegibilidad, se implementará un test único basado en la detección del gen SRY, un marcador genético asociado al desarrollo sexual masculino.

Según explicó el organismo, la presencia de este gen, que permanece constante a lo largo de la vida, indica desarrollo biológico masculino, mientras que su ausencia habilita de forma permanente la participación en la categoría femenina. El estudio podrá realizarse mediante saliva, muestra bucal o sangre y será obligatorio solo una vez en la vida del atleta.

Imane Khelif y Angela Carini en la pelea de boxeo por los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: AFP

El COI aclaró que, salvo excepciones poco frecuentes como ciertos casos de variaciones en el desarrollo sexual que no implican ventajas competitivas, los atletas con resultado positivo en el gen SRY no podrán competir en la categoría femenina. Sin embargo, sí podrán hacerlo en categorías masculinas, mixtas o abiertas.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió la medida al señalar que “la política está basada en evidencia científica y busca garantizar la equidad y la seguridad”, remarcando que en el deporte de alto rendimiento “las diferencias mínimas pueden definir una victoria”.

El organismo sostuvo que la decisión surge tras un proceso de revisión iniciado en 2024, con participación de expertos en ciencia, medicina, derecho y ética, además de consultas a más de mil atletas de todo el mundo. Entre las conclusiones, se determinó que el desarrollo biológico masculino implica ventajas en disciplinas que requieren fuerza, potencia y resistencia.

A su vez, el COI remarcó que la política prioriza la dignidad, privacidad y bienestar de los deportistas, y que deberá estar acompañada por procesos de educación, asesoramiento médico y apoyo psicológico.

Finalmente, se aclaró que esta normativa será aplicada por federaciones internacionales y organismos deportivos únicamente en el ámbito del alto rendimiento olímpico, sin impacto en el deporte recreativo o amateur.

En este nuevo escenario, el desafío no solo pasará por la implementación de los controles, sino también por cómo cada federación y organismo deportivo adapte estas directrices a sus competencias. El COI dejó en claro que el objetivo es sostener el equilibrio entre inclusión, equidad y seguridad, en un tema que seguirá generando debate a nivel global. De cara a Los Ángeles 2028, la medida marca un antes y un después en la regulación del deporte de alto rendimiento y abre una etapa en la que la ciencia tendrá un rol central en la definición de las reglas de competencia.

Con información de EFE