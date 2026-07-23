Una alianza estratégica de los históricos complica el panorama para LIV Golf: qué ocurrió

El panorama del golf profesional continúa reconfigurándose y el último movimiento parece fortalecer aún más la posición del PGA Tour frente a LIV Golf. Este martes, el PGA, DP World y el Asian Tour anunciaron la renovación y ampliación de su alianza hasta 2029, un acuerdo que busca potenciar el crecimiento del deporte en Asia y consolidar un calendario cada vez más integrado entre los tres circuitos.

La renovación llega en un momento clave para el golf mundial y representa un nuevo revés para LIV Golf, cuya dirigencia, encabezada por el CEO Scott O’Neil, continúa buscando expandir la influencia de la liga respaldada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Sin embargo, la unión entre los tres principales circuitos tradicionales reduce aún más el margen de maniobra y fortalece la estructura del golf establecida desde hace décadas.

El acuerdo contempla una mayor cooperación en el desarrollo de torneos, oportunidades de clasificación y programas destinados a impulsar el crecimiento del golf en Asia. Además, reafirma la estrecha relación entre el PGA Tour y el DP World Tour, una alianza que se ha convertido en uno de los pilares del golf profesional desde la irrupción de LIV en 2022. Para LIV Golf, la noticia representa otro obstáculo en su intento por ganar terreno internacional. Mientras la liga continúa incorporando figuras y buscando nuevos mercados, los principales circuitos tradicionales siguen consolidando vínculos estratégicos con el objetivo de mantener el control sobre las principales competencias y el desarrollo global del deporte.

Con este acuerdo, PGA Tour, DP World Tour y Asian Tour envían un mensaje claro: la estrategia conjunta continuará siendo la principal respuesta frente al avance de LIV Golf, en una disputa que sigue marcando el rumbo del golf profesional a nivel mundial.