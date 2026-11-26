Las celestes Lou Gauthier y Jimena Marques participaron de la sexta edición del Women’s Amateur Latin America, evento organizado por la R&A y la Annika Foundation.

Dicho evento se considera como el más importante del golf femenino de la región y reúne a las mejores exponentes del golf latinoamericano. La sede de esta edición fue El Pulté Golf en Guatemala.

Gauthier y Jimena Marques accedieron al field producto de su ranking mundial, ya que es a priori el único camino de acceso a este evento. Los rendimientos de las uruguayas fueron regulares, siendo el obtenido por Lou Gauthier sustancialmente mejor que el de su coterránea.

Gauthier acumuló un total de 295 golpes, producto de rondas de 72, 73, 77 y 73 golpes para ubicarse en el puesto 18. Jimena por su parte nunca pudo encontrar su mejor nivel, con un total de 317 golpes, gracias a rondas de 77, 81, 82 y 77 disparos se ubicó en el puesto 52 entre las 60 competidoras.

La ganadora del certamen fue la colombiana y sensación total del golf mundial, María José Marín. La pequeña colombiana es considerada por muchos como una estrella que se alzó con la victoria y se convirtió en la primera bicampeona del WALA.

Con un score record de 268 golpes, 20 bajo el par, la jugadora cafetera logró una de sus mejores victorias. El podio lo completaron la también colombiana María Isabela Erricheto con 275 y la mexicana Regina Arista Roldan con 280 disparos.

Al igual que el año pasado, esta victoria le garantiza el acceso a tres majors, The Chevron Championship, The Amundi Evian Championship y el AIG Womens Open. Adicionalmente accede a prácticamente todos los mejores torneos amateurs, algo que no sería necesario porque por su ranking tiene el acceso ganado. Marín tiene planes de pasar al profesionalismo en 2027, pero habrá que ver si esta victoria le hace postergar su decisión.

República Dominicana será la sede de la séptima edición del WALA cuando el PGA Ocean’s 4 reciba a las mejores jugadoras de la región.

