El profesional uruguayo Juan Álvarez cerró otra gran semana en Chile. Finalizó el pasado domingo la edición 66 del Abierto de los Leones GC. La victoria final fue para el profesional local, Gustavo Silva quien con un total de 12 bajo el par, superó por uno a Gabriel Morgan.

El tercer puesto lo ocupó Joaquín Niemann mientras que nuestro compatriota finalizó en un meritorio top 10.

Fue la segunda semana de Álvarez compitiendo en Chile y su segundo Top 10. Estos resultados lo llenan de confianza a Álvarez que desde hace seis meses viene trabajando de manera muy fuerte con Juan Ignacio Lizarralde como su nuevo swing coach.

Tener a Álvarez en el ruedo competitivo es algo excelente: el golf de Uruguay necesita de jugadores activos y que generen entusiasmo.

Desde su cambio de mando deportivo, la estructura del Club de Golf del Uruguay lo ha apañado y brindado el apoyo para que pueda practicar como lo debe hacer un jugador que aspira a competir al más alto nivel.

Solo cosas positivas pueden venir para el golf uruguayo si Álvarez se desempeña de buena manera, el efecto contagio sobre los más pequeños de la escuela de golf así como el impacto que le puede generar a nuestro país, son ítems que deben atender los directivos del golf.

OBC gritó campeón en el Challenge

El pasado domingo se disputó en los links del Club de Golf del Uruguay una nueva edición del Clásico Challenge OCC vs OBC.

Cabe destacar que esta iniciativa se inició por el 2005 y que ya tiene más de 20 años donde reúne a golfistas del The British Schools y del Christian Brothers College en una jornada de camaradería brutal que continúa creciendo y exponiendo grandes partidos.

Alrededor de 104 golfistas emparejados en encuentros match play en parejas y el equipo que obtenga mas puntos se lleva la Copa Challenge.

Para esta edición del certamen, OBC presentaba un mejor equipo por promedio de handicap y la realidad deportiva de los azulgranas hizo que se quedaran con el torneo por un score final de 15 a 11.

El historial marca que pese a la derrota OCC mantiene ventaja de 1.

