Yonatthan Rak: "Hay que estar preparado por las dudas"

"Después de entrar en la reserva uno se ilusiona con poder jugar en la Selección, pero no se dio". Es la segunda vez que le pasa a Yonatthan Rak de estar en la nómina preliminar de Oscar Tabárez pero luego no ser convocado para defender a Uruguay. Sin embargo, no se puede dar por descartada aún su presencia en esta doble fecha de Eliminatorias para Catar 2022.

El zaguero de 28 años, que defiende a Tijuana en México, se encuentra en Montevideo de vacaciones y, aunque admitió no haber recibido ningún llamado del cuerpo técnico celeste, en estos días "voy a mantenerme moviéndome, haciendo algo, por si se da la situación de que me citen dado el tema de que puede haber alguna suspensión. Hay que estar preparado por las dudas", admitió en declaraciones al programa Quiero Fútbol (Sport 890).



La baja de Sebastián Coates a último momento dejó una vacante en la posición de zaguero de cara a la visita a Bolivia (no podía jugar contra Argentina por suspensión) y, aunque Tabárez ya confirmó que no tiene previsto convocar a nadie más al menos para el partido ante la Albiceleste, sí cabe la posibilidad de que haya alguna baja para el encuentro a disputarse el martes en La Paz y es allí donde Rak puede tener su chance.

Diego Godín y José María Giménez, por ejemplo, tienen una tarjeta amarilla, por lo cual si alguno de ellos (o los dos) ven otra quedará suspendido. Eso, o alguna lesión, puede abrirle la puerta a Rak. "Ya dijimos que los asados van a quedar para la semana que viene", bromeó el ex-Montevideo City Torque.



Otro punto a favor que tiene Rak es que está habituado a jugar en la altura y con regularidad. "Llegar a otra liga totalmente distinta a la nuestra, mucho más competitiva, y jugar casi todos los partidos (me perdí solo uno) fue muy bueno", indicó el futbolista, quien sobre la altura expresó: "Costó un poco, sobre todo porque un fin de semana jugás en altura y al otro no, pero no lo sentí tanto. Lo que me pareció más complicado fue adaptarme a la velocidad de la pelota y no tanto el tema del ahogo, porque a eso sí me adapté bien. No lo noté tanto".