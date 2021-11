Uruguay vs. Argentina por Eliminatorias: cuándo es el partido, horario, posible equipo y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay se apronta para recibir a la selección de Argentina en la fecha 13 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y lo hace con una infinidad de bajas por lesión pero con la necesidad de sumar para mantenerse en zona de clasificación.

La Celeste ocupa el quinto lugar de la tabla de posiciones y en este momento estaría jugando un Repechaje para luchar por el cupo mundialista, aunque está igualada en puntos con Colombia (16) y a una unidad de Ecuador, que está tercero con 17.

El encuentro entre uruguayo y argentinos se jugará este viernes desde la hora 20:00 en el Estadio Campeón del Siglo y tendrá el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, quien estará acompañado por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego, mientras que el cuarto árbitro será el chileno Piero Maza. En el VAR estarán los también trasandinos Julio Bascuñán y Raúl Orellana.

El probable equipo de Uruguay

Ante la gran cantidad de bajas por lesión que tendrá el maestro Tabárez, el técnico de la selección ya trabaja en el Complejo Celeste junto a la gran mayoría del plantel celeste.

En tal sentido y de cara al encuentro de este viernes, un probable equipo podría ser con Fernando Muslera en el arco; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Bentnacur, Matías Vecino, Brian Rodríguez y Luis Suárez.

Por dónde ver el encuentro entre Uruguay y Argentina

El partido se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV.

Así se jugará la fecha 13 de las Eliminatorias



Jueves 11 de noviembre

18:00 horas | Ecuador vs. Venezuela

20:00 horas | Paraguay vs. Chile

21:30 horas | Brasil vs. Colombia

23:00 horas | Perú vs. Bolivia

Viernes 12 de noviembre

20:00 horas |Uruguay vs. Argentina

Así está la tabla de las Eliminatorias