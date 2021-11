Cavani sobre su lesión: "Cuando las cosas no mejoran, necesitás tomar una decisión para recuperarte"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani participó de la presentación de de Le Rêve, un proyecto de literatura infantil encabezado por Jocelyn Burgardt, su esposa, y fue consultado al respecto de la lesión que le impedirá participar de la doble fecha de Eliminatorias de noviembre. "Es un período de los que pasamos a veces los futbolistas, de alto nivel también, donde nos perdemos muchos partidos a veces por una lesión", inició el salteño en el evento realizado en Parque Rodó.

Luego se refirió a su determinación de comenzar el proceso de rehabilitación de la lesión: "En un momento, por lo menos en mi caso, necesitás tomar una decisión para recuperarte ya cuando las cosas no avanzan, no mejoran, y es un poco mi situación", agregó.

Respecto de su asistencia a la instancia en la que participó e incluso

escribió un libro llamado "La luz de mi nombre", comentó: "Yo iba a venir igualmente a Uruguay, la presentación del libro la íbamos a hacer igual porque iba a poder estar por más que estuviera en la selección, pero bueno, hoy no me toca estar por lo que me está pasando de mi lesión, y trataré de disfrutar este momento, porque hay que disfrutar paso a paso, cada cosa que se va dando, y después seguir con mi terapia y mi tratamiento para volver lo antes posible", finalizó el Matador.