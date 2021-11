Óscar Tabárez: "En mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera lo haga desde afuera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del momento crítico que vivió la selección de Uruguay y su entrenador Óscar Tabárez, el plantel se prepara para enfrentar nuevamente a Argentina este viernes desde las 20 horas en el Campeón del Siglo.



Previo al duelo, el DT Celeste se refirió al revuelo que generó la actuación de la selección en la última triple fecha: "No me voy a referir al tema en concreto porque tengo cosas más importantes en que pensar, cuando se dan resultados negativos en el fútbol siempre hay movimientos, resonancia y dicen cosas con intenciones, yo no entro en eso, estamos en otra cosa. Los malos resultados generan eso, los buenos resultados ponen las cosas en su lugar. Quedan seis partidos, a eso nos vamos a dedicar y nos estamos dedicando desde que terminó el partido con Brasil. Veremos cómo nos va en esto, la mente está ocupada en eso y no en otra cosa".

Sobre la presión que significa el momento que atraviesa la selección, el DT señaló: "No pienso en eso, en mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera que lo haga desde afuera, creo que tengo esa autocrítica, el camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme, no siento que tenga que hacerlo. Las decisiones que se puedan tomar, de las cuales se habló mucho anteriormente, no las tomo yo, esas decisiones las toma la gente que está en la directiva. Tengo contrato vigente, lo he tenido durante 15 años y ahí están especificadas mis obligaciones".



Lesiones

Consultado por la causa de las numerosas lesiones del plantel, Tabárez indicó: "No solo son las Eliminatorias, en la mayoría de los países están jugando entre semana, es una continuidad y un nivel de exigencia que en ciertas épocas del año aumenta. Porque se definen los campeonatos, no sólo físicamente, sino el estrés psicológico de los resultados. Quién pierde, quién gana, pasa por la mente de los futbolistas".

¿Juveniles o experientes?

"Ninguna responsabilidad especial, ni para los de siempre ni para ellos", contestó Tabárez acerca del hecho de utilizar a los jóvenes, teniendo en cuenta que son los que están disponibles. Aparecen huecos y hay que llenarlos con ellos, hasta ahora estamos muy conformes con lo que han hecho, por eso están en la selección. La experiencia y jugar muchos partidos de este tipo es algo a favor del que tiene esa experiencia. Vamos a tratar de llevar a cabo el plan que tenemos en mente. Esperando conseguir cosas y que no nos vuelvan a pasar cosas como las que nos han pasado. Más allá de quién juegue en Argentina o no, se habla mucho de la ausencia de Messi, y que aunque no esté él, hay muchos jugadores de su selección que pueden llevar su ejecución del juego (las diagonales, romper hacia adentro sin pelotea, la calidad técnica) está relacionado a la forma de marcar. Para tratar de llevarlas al campo, para conseguir los puntos".



Uruguay tiene un lesionado en todas las posiciones, salvo en el lugar de lateral derecho. Pero el maestro lo tiene solucionado. "Están todas las posiciones cubiertas con los jugadores que estén a disposición, los que vayan al campo van a tener toda nuestra confianza, los que entren también, es lo que hay a disposición. Van a estar en la toma de decisiones, el fútbol es de los futbolistas", indicó.



"Sin Messi, Argentina sigue siendo un equipo poderoso. Vamos a trabajar para intentar limitarlos", agregó.



Estrategias

Recopilando lo hecho por Uruguay en el partido de visitante ante Argentina en el Monumental y las estrategias para no sufrir una goleada otra vez, el maestro decidió no dar muchos detalles. "Lo vamos a hablar con los jugadores mañana. Para contestar algo, diría que es lo mismo que el partido anterior en cuanto a qué cosas considerar. En esa oportunidad no tuvimos posibilidades, no salieron las cosas como queríamos, ahora, lo vamos a hacer en las condiciones que estamos tomando las cosas (la cantidad de jugadores disponibles) según estas circunstancias. Hemos pasado por una experiencia negativa pero forma parte de la historia es lo que hay que mirar para no cometer errores. Dar algún detalle más sería dar informaciones que no creo que sea el momento", puntualizó el DT.