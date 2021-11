"Diego Godín no va a decidir quién es el técnico de la selección", dijo el capitán celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Godín es el capitán de la selección uruguaya y una de las palabras más buscadas cuando hablar de la Celeste se refiere y está claro que lo ocurrido en las últimas semanas respecto a la continuidad de Tabárez generó mucha repercusión.

En su llegada al Aeropuerto de Carrasco, de cara a los duelos ante Argentina y Bolivia por Eliminatorias, expresó: "Como capitán he estado en contacto con mis compañeros y con el cuerpo técnico. Era una situación que nos preocupaba y que a nadie se le pasó por alto".

"A mi nadie me dijo si Tabárez tenía que seguir o no tenía que seguir y es la primera cosa que tengo que aclarar", sentenció y agregó: "Como capitán hablé con todas las parte, pero nadie me preguntó nada, yo tengo mi opinión formada".



"Diego Godín no va a decidir quién es el técnico de la selección uruguaya, ni del Cagliari, ni del Atlético de Madrid. Mi apoyo personal, porque llevamos 15 años juntos, es incondicional y va a seguir hasta que él siga y yo siga en la selección", sostuvo.



El capitán de la selección uruguaya también reparó en lo ocurrido en los duelos ante Argentina y Brasil: "Cuando se pierde, en cualquier ámbito de la vida, se generan dudas e incertidumbre. En nuestro caso llevamos tiempo en la selección y hemos tenido momentos difíciles sabemos cuál es el camino para reconducirlos y cambiar las cosas".



"Obviamente que no fue algo lindo, no es lindo perder dos partidos como se perdieron, somos muy autocríticos en eso desde el maestro hasta el último jugador de la selección. No ha sido un momento lindo y no está bueno en lo deportivo porque esto es fútbol y se habla en base a resultados y lo que queremos es sumar puntos y que en marzo cuando se pase raya Uruguay esté en el Mundial", sentenció.