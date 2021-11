Lucas Torreira: "Los jugadores estamos con el maestro, las decisiones las toman otros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Torreira, volante de Fiorentina, fue uno de los primeros en arribar al Aeropuerto de Carrasco para sumarse al plantel de Uruguay que disputará los juegos ante Argentina y Bolivia y habló en conferencia de prensa.

El volante expresó su alegría por encontrar un lugar muy importante en el equipo viola: "Encontré un ambiente muy lindo, agradable y adecuado para retomar mi nivel y aquel que me hacía estar contento adentro de la cancha, más allá de que el fin de semana se nos escapó el partido que creo que controlamos con Juventus".

Consultado sobre lo ocurrido con Tabárez hace pocas semanas reflexionó: "Fue una situación bastante dura. Se hablaba un montón de cosas en redes sociales y había mucha hipótesis, pero estábamos en contacto con el cuerpo técnico. Somos un grupo sano y las cosas nos las decimos. Los jugadores estamos con el maestro, las decisiones las toman otro y nosotros damos el máximo y queremos respaldarlo".



Respecto a la posibilidad de que los jugadores opinaran sobre la continuidad del entrenador aclaró: "Nunca se nos consultó, son decisiones que toma la AUF. Nosotros no tenemos razones para incidir en su decisión. Ellos son los responsables de decidir que hoy el maestro siga. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo que es jugar al fútbol".



"Las derrotas con Argentina y Brasil fueron golpes duros para nosotros pero somos un grupo muy capacitado y sabemos que tenemos que mejorar un montón. Quedan pocas fechas y sabemos que muchas selecciones están ahí y tenemos una linda oportunidad con Argentina en casa", analizó respecto a la triple fecha anterior.

Torreira también analizó lo que se vendrá: "Va a ser complicado porque son rivales directos más allá de que Argentina nos sacó buena ventaja y después tenemos un partido bravo en La Paz, pero precisamos la victoria".



Sobre la posible ausencia de Lionel Messi expresó: "El último partido con el PSG no estuvo por lo que se supone que es una molestia y puede incidir mucho que no esté porque es un gran jugador y Argentina depende mucho de él, pero tienen un muy buen plantel y hace mucho que no pierden".