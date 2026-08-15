Wanderers 0-0 Cerro Largo en vivo por el Torneo Clausura: el Bohemio va por una victoria calve por el descenso

Wanderers recibe a Cerro Largo, desde la hora 19:30, por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Parque Viera. El elenco Bohemio va por una victoria que le permita seguir afuera de la zona de descenso a la Segunda División Profesional.

El conjunto Arachán, que tendrá la vuelta del entrenador Danielo Núñez, querrá sumar sus primeros tres puntos en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Wanderers vs. Cerro Largo

Hora: 19:30.

Estadio:Parque Viera.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.

Wanderers. A. Buffa; N.Furtado, F. Formiliano, N. Cabral, L. Zazpe; L.Cosentino, J.Alberti, S. Benítez, J. Urretaviscaya; J. Luna, J. Zeballos.

DT: Mathías Corujo.

Cerro Largo. P. González; A. Hernández, N. Ramos o L. Correa, A. Piegas, F. Acosta; M. García, S. Assis, S.Marcel; A. Pandiani, D. Daguerre, G. Viera.

DT: Danielo Núñez.