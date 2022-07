La vuelta de Luis Suárez: cuándo llega, la bienvenida y detalles de su incorporación a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez va a jugar en Nacional en los próximos meses. Después de tanto esperar, ayer el Pistolero lo oficializó en sus redes sociales cuando confirmó que tiene un principio de acuerdo con el club que lo formó. Principio de acuerdo porque restan unos mínimos detalles contractuales que tienen que ver con su imagen, con los patrocinadores y con su contrato.

La noticia es impactante para un medio como el uruguayo, con una liga devaluada. Es impactante por lo que representa la figura de Suárez: ¡Es el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya! Y viene a jugar en Nacional en la antesala de una Copa del Mundo, todavía vigente con 35 años y teniendo mucho para aportar.



Lo que parecía una utopía aquel 7 de julio, cuando confirmó con Ovación que no jugaría en River Plate argentino y que se había sorprendido de que los dirigentes de Nacional no se habían contactado con él, se transformó en una realidad y en un sueño cumplido para muchos hinchas tricolores. Los mismos fanáticos que tuvieron un rol protagónico en las redes sociales, los mismos que le hicieron mimos a diario a Suárez para que la historia terminara con esta noticia. Muchos hinchas no podían dormir esperando que se confirmara la noticia, otros estaban más nerviosos de lo habitual y entraban permanentemente a los portales y canales de comunicación para ver si había una noticia nueva. Anoche, esos fanáticos seguramente durmieron muy bien y seguro que felices.

Suárez llegará a Uruguay entre el viernes y el domingo según la información que maneja Nacional. De su arribo al país depende si se podrá darle una bienvenida o si la misma será en la cancha. Es que los tricolores visitan el sábado a Deportivo Maldonado por la primera fecha del Clausura y el domingo es el único día en el que se podría hacer algo especial. De igual modo, los tricolores ya están preparando una bienvenida gigantesca en el caso de que se pueda concretar, aunque el presidente José Fuentes no pudo dar mayores detalles ya que todo todavía está en pañales a la espera de saber qué día vendrá.



El presidente, un eslabón importante para lograr el objetivo de Nacional, recibió el llamado del Pistolero un rato antes de que el salteño confirmara su decisión en redes sociales. Vale destacar que Fuentes nunca perdió el optimismo después de su viaje a Madrid, momento en el cual tuvo una charla mano a mano con Luis.

Según señaló el presidente de Nacional a Ovación, los aspectos económicos nunca fueron motivo profundo de charla. Finalmente, Suárez tendrá el mismo salario que los que más perciben en el plantel, pero no más que eso. A su vez, el contrato será hasta diciembre de 2022, aunque hay que tener en cuenta dos aspectos: Suárez viajará con la selección en la gira por Europa del 19 al 27 de setiembre y ya en noviembre se unirá a la Celeste para iniciar la preparación para el Mundial de Qatar.



Lo que no está confirmado es dónde jugará Suárez a partir de enero (se presume que será la MLS), pero eso poco le importa hoy al hincha de Nacional. El tricolor crece en su potencial, le suma una estrella a un equipo que se está consolidando y que se ilusiona con la Sudamericana y el Uruguayo.