Paso a paso, así se gestó la vuelta de Luis Suárez a Nacional: del "no" a River a la gesta de los hinchas

En total pasaron 21 días para que Nacional concrete la vuelta de Luis Suárez. Fue una operación relámpago impulsada por el presidente José Fuentes y con la hinchada tricolor como principal protagonista de esta historia.

Todo empezó el pasado 7 de julio luego de que el Pistolero descartó la posibilidad de ir a River argentino y manifestó a Ovación su molestia con los dirigentes de Nacional que no lo habían contactado para abrirle las puertas de la institución.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", expresó.



A partir de ahí, Fuentes se hizo públicamente cargo de la omisión y se comunicó con él para aclararle que Nacional estaba dispuesto a recibirlo y darle todo para que llegue de la mejor manera a Qatar.

Luego vino la campaña de los hinchas pidiendo su vuelta (inédita para nuestro país en épocas de redes sociales con un hashtag que incluso fue tendencia mundial), el viaje del pasado miércoles de Fuentes a España ofreciéndole cara a cara la chance de volver y por último el partido del último jueves ante Cerrito con 15.000 caretas con el rostro de Suárez y un estadio entero ovacionándolo.



Todo eso conmovió al delantero, que empezó a analizar seriamente la posibilidad de ponerse otra vez la camiseta de Nacional.

Suárez había quedado en responder el pasado fin de semana, pero la aparición de un par de ofertas del exterior dilataron su respuesta. Le pidió 48 horas más al club y este martes confirmó su vuelta movilizado por el afecto de los hinchas.



"Quería agradecerles el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia en estos últimos días, que ha sido impresionante, todos los mensajes que nos han llegado. Eso hizo que nos tocara el corazón en esta situación que teníamos que decidir", expresó Suárez.