Villa Española: el MEC le da la razón a un grupo de hinchas; ahora buscan intervención del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras Villa Española sueña con obtener el ascenso y retornar a la Primera División, el dilema del manejo del club continúa, aunque con pequeños avances. El grupo de hinchas, entre ellos expresidentes y exvicepresidentes del club, que presentó una denuncia el 29 de diciembre de 2021 al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) obtuvo una respuesta el pasado viernes 8 de abril.



En el documento se deja constancia de ciertas irregularidades en el manejo del club, entre ellas la organización de las asambleas, las elecciones, la Comisión Fiscal del club y el incumplimiento de dos artículos del estatuto.



“Si no fuera por nosotros (los denunciantes, entre ellos el exvicepresidente Matías Costa) que lo denunciamos, estas acciones seguirían así de por vida. Queremos la inhabilitación e intervención del club. La responsabilidad de encauzar el barco en esta situación es del ministerio, no ellos. Que disponga elecciones, o lo que fuere”, exige uno de los denunciantes, el expresidente Edgardo Ramos Verde, quien no tiene ninguna intención de asumir de nuevo como presidente, pero busca que el club cumpla con el estatuto.



“Resulta incongruente que se siga postulando gente que ha hecho tantas desprolijidades, porque así lo avala el MEC”, se justifica Ramos Verde, quien presentará más descargos.

El Nunca más del Obdulio Varela

El exdirectivo añade que el sábado 9 de abril, en el duelo Villa Española-La Luz, por el Torneo Competencia de la Segunda División, los carteles de “Nunca más” volvieron a aparecer, y que aunque él esta de acuerdo con esa ideología, no acredita que ello se mezcle con el deporte.

En el Artículo 20° del estatuto existen supuestos para que el ministerio intervenga, uno de ellos es “la comprobación de actos graves que importen violación de la ley, el reglamento o el estatuto”, cita el MEC del artículo 3° del Decreto-ley 15.089. “Resulta indudable que la asociación civil ha incurrido en reiterados incumplimientos estatutarios, de toda naturaleza y entidad y, claramente, algunos de ellos pueden calificarse de graves en la medida en que minan las bases mismas de esa unicidad de fines que debe estar presente para que se mantenga la asociación como tal”, expresa el MEC en su respuesta.

Asambleas, Comisión Fiscal y elecciones

Sede de Villa Española. Foto: Francisco Flores.

También se pronunció en cuanto al cambio de fecha de las asambleas del 7 y 9 de noviembre, y el paso a cuarto intermedio de una de ellas, que al final se realizó el 30 de noviembre, sin saber si era una nueva asamblea o si en efecto había pasado a cuarto intermedio. “Se trata indudablemente de incumplimiento estatutario”,



“El suscrito señala que si la primera publicación de la convocatoria ocurrió el 30 de noviembre, no fue efectuada con, por lo menos, 10 días de antelación como exige el estatuto en su artículo 27°”, agrega el MEC sobre la asamblea que se informó nueve días antes, por lo que se incurre en “otro incumplimiento estatutario”.

Otro de las irregularidades, señaló el Ministerio de Educación y Cultura, es la falta de una Comisión Fiscal, prevista en el estatuto para ejercer la función de contralor. Sin embargo, al momento de la denuncia solo la conformaba una persona (el resto renunció). “La Comisión Directiva actuó con absoluta falta de contralor desde que se desintegró la Comisión Fiscal, lo que constituye un incumplimiento estatutario”.

En otro de los incisos se hace referencia a las elecciones, que deberían hacerse cada un año. Aunque, según expresó a Ovación en marzo el presidente del club, Miguel Romero, las últimas elecciones fueron en noviembre de 2020 por el periodo 2020-2022, con unanimidad de los votos a favor de la lista 1 (única presentada).

La ideología en la cancha

El plantel de Villa Española. Foto: Francisco Flores.

Por último, cabe abordar la disyuntiva que tomó más repercusión mediática. El Artículo 5 establece que “la Institución mantendrá absoluto prescindencia en materia política o religioso, estando prohibidas las discusiones o celebración de actos de tal carácter en los locales del Club”, y agrega que se “refiere a la política, no solo a la política partidaria”. Esto va de la mano con lo que decía a Ovación Omar Cazarré en marzo, sobre que todo era política, pero no partidaria.



En cuanto a la vestimenta de Santiago López previo a un partido (referencia a la LUC) el MEC expresó que pese a ser una acción del jugador, el club debería adoptar “alguna decisión” porque este forma parte de la entidad. Al menos “una recomendación o solicitud de abstención, lo que no surge que hubiera sucedido”. “Ni qué decir, si es que sucedió -lo que no puede advertirse en la foto agregada- la recolección de firmas para un referéndum contra 135 artículos de una ley que difícilmente puedan ser considerados como contrarios a propender el mejoramiento de las condiciones morales e intelectuales y el desarrollo de la cultura física y deportiva” agregó el MEC.



El fallo, del que ya fue informado el club, le da a los directivos la posibilidad de responder a las acusaciones y actuar para restituirse “en el más breve término al cause normal de su actividad”.



Ahora resta saber si los directivos deciden seguir con los mismos comportamientos o evaluar sus conductas, sobre esto, Ovación intentó comunicarse con Miguel Romero, pero no obtuvo respuesta.

No se quedan solo con la respuesta

El hecho de que el Ministerio de Educación y Cultura solo se notificara a la Directiva no colma las expectativas de los denunciantes, que afirman querer lo mejor para el club.



“Nosotros no creemos que ellos, que durante tres años hicieron todas esas desprolijidades, sigan. Es raro que el Ministerio les diga: ‘se equivocaron, pero tiene la oportunidad del encausar el club’. Lo que queremos es la inhabilitación de ellos como candidatos y su desplazamiento. Por eso el colectivo presentó en el día de ayer otro escrito. Queremos que el Ministerio intervenga el club, es el que tiene que encauzar el barco en esta situación, no son ellos”, expresó Edgardo Ramos Verde, que irá a por la “inhabilitación de todos los integrantes de la actual directiva y los suplentes”.