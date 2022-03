Segunda División: se definió el fixture; el clásico de la Villa se juega en la octava fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se realizó el sorteo del fixture del Campeonato de la Segunda División que comenzará el sábado 19 de marzo con la participación de 12 equipos. En esta edición, el torneo de la "B" hará un cambio en el formato de disputa, en el cual los equipos se dividirán en dos grupos: el A y el B. Además, los clubes volverán a jugar en sus escenarios con su gente, algo que no sucedió en el 2021 debido a la pandemia.

Competencia

Grupo A



Central Español vs. Racing

Miramar Misiones vs. Sud América

Rampla Juniors vs. Uruguay Montevideo



Grupo B



La Luz vs. Progreso

Juventud de Las Piedras vs. Atenas de San Carlos

Cerro vs. Villa Española



Primera fecha de la fase regular

Uruguay Montevideo vs. Cerro

Juventud de las Piedras vs. Racing

Villa Española vs. Rambla Juniors

Miramar Misiones vs. Progreso

Central Español vs. La Luz

Sud América vs. Atenas

Fixture completo de la Segunda División 2022

Formato del torneo

Racing, Central Español, Uruguay Montevideo, Rampla Juniors, Sud América y Miramar Misiones estarán en el grupo A mientras que Cerro, Juventud de Las Piedras, Atenas de San Carlos, Progreso, Villa Española y La Luz integrarán la zona B en el torneo Competencia. Los dos primeros de cada serie jugarán una final y el ganador se asegurará la presencia en playoff para el tercer ascenso.



Finalizado el Competencia se jugará la fase regular de 22 fechas todos contra todos en formato de local y visitante. Los dos primeros de la Anual ascenderán directamente a Primera División, mientras que el tercer ascenso será mediante los playoffs.



En este 2022 no habrá descensos directos sino que los dos últimos jugarán un repechaje contra el tercer y el cuarto de la Primera Amateur.



El clásico de la Villa entre Cerro y Rampla se dará recién la octava fecha de la fase regular.