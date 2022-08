Vestuarios en canchas chicas: por qué los grandes no se bañan ahí, qué dice la Mutual y el estadio que rompe la regla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una tabla de madera sostenida por dos barriles azules y con un cajón de bananas y manzanas apoyado en el medio, contra el piso, funciona de camilla improvisada mientras el kinesiólogo de Danubio, Marcelo Hernández, atiende al futbolista Sebastián Fernández. Una megaestrella mundial como Luis Suárez se retira de la cancha de Liverpool, en Belvedere, con una bolsa de nailon transparente en la que lleva sus zapatos luego de haberse cambiado en un vestuario con techo y puerta de chapa, al que la luz entra por apenas cinco ventanas pequeñas. Todo en un mismo fin de semana.

Esa es la realidad del fútbol uruguayo hoy. Es la que ven los que regresan después de años en Europa a dejar su última huella en el país. Es la que preocupa a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP). Pero también la que determina que los grandes prefieran volver a Los Aromos o a Los Céspedes cada vez que pisan un vestuario visitante.

De esa manera es como pasa en Nacional, según explicó su encargado en seguridad, Wilson Miraballes: “Lo normal es que en el 95% de las canchas que vamos nos vayamos sin bañarnos. Es por un tema de comodidad en los vestuarios. Hubo una sola cancha en la que los jugadores se bañaron: la de Wanderers. Me llamó la atención porque le dije al jefe del operativo que nos íbamos sin bañar, como siempre, y después me dijeron que iban a quedarse”. Y de igual modo sucede en Peñarol, indicó el dirigente Jorge Nirenberg: “En ninguna se bañan; nos vamos lo más rápido posible hacia Los Aromos para que se peguen un baño. Casi todas tienen incomodidades: son vestuarios muy chicos, no entran todos y una vez me acuerdo que entré al vestuario de un equipo con los jugadores, más los preparadores físicos y el cuerpo técnico y me tuve que ir hacia la escalera que daba a la cancha para esperarlos porque no entrábamos. En el Centenario y en el Campeón del Siglo se bañan sí, pero después en ninguna”.

Si bien durante los clásicos el Ministerio del Interior recomienda a los clubes que los futbolistas sean los primeros en retirarse -así sucede en el Estadio Campeón del Siglo y sucederá en el Gran Parque Central-, en los demás partidos, coinciden ambos funcionarios, la decisión pasa por los problemas de infraestructura que padecen un gran porcentaje de los clubes de Primera División.



Diego Scotti, de la Mutual, estima esa cifra en 50%, según dijo al programa radial Último al Arco, de la Sport 890. A su entender, alrededor de ocho de los 16 participantes de la A incumplen con los requisitos básicos que necesita un estadio en Uruguay para estar en condiciones, aunque muchos de ellos han mejorado mucho en el último tiempo.

“A nivel de pisos creemos que se ha mejorado, pero si queremos que se empiece a cumplir el reglamento y que se profesionalicen las áreas a todo nivel, una gran mayoría va a tener que corregir”, dijo a Ovación. “A veces uno habla con los clubes y dicen que no hay plata, que es una realidad y por lo que también estamos peleando, pero hay temas que son de gestión, no económicos”.



En esa línea se expresó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, cuando ayer, en Punto de Encuentro, de Universal, habló del vestuario que visitó Suárez el pasado domingo en su visita a Liverpool y señaló que, dadas las condiciones económicas del club, “podría estar mucho mejor” de lo que se encuentra. “Al lado de los vestuarios que ha ido Suárez, este no tiene ningún tipo de condiciones”, manifestó.

Entre las excepciones, los consultados destacan la remodelación del vestuario visitante de Wanderers y marcan como “aceptable” el de Defensor Sporting, River Plate, Danubio, Plaza Colonia y el Campus de Maldonado.



Desde la MUFP, sin embargo, entienden que esto no es suficiente y apuntan a elevar la exigencia para que la próxima temporada los vestuarios de Primera necesariamente cumplan con “condiciones acordes a un fútbol profesional”. Es con esa intención que desde la Comisión de Canchas elevaron al Ejecutivo de la AUF una serie de informes para que las instituciones tomen medidas.

El vestuario visitante de Wanderers se estrenó a fines de 2018 y se hizo a nuevo. Foto: Francisco Flores

La preocupación pasa por las habilitaciones que otorga el área de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo a determinados escenarios. “No sé en qué se basan para habilitarlos. Parándonos en el sentido común, a nivel de baños públicos y de vestuarios, hay muchas carencias. Hemos sido más que pacientes, ahora vamos por lo que dice el reglamento: tener tres wáters, ocho duchas, aire acondicionado, aislamiento térmico. A lo mínimo ya le dimos tiempo suficiente. Ahora vamos por lo que tienen que tener los vestuarios”, aseguró Scotti.

Intendencia de Montevideo. La encargada de las habilitaciones

Los espectáculos públicos fueron habilitados nuevamente el 5 de julio de 2021, con un aforo máximo del 30%. Foto: Archivo El País.

El área de Espectáculos Públicos de la comuna es la que da las habilitaciones correspondientes a los clubes para desarrollar un evento en un escenario deportivo. No solamente monitorea las cuestiones vinculadas al aforo, sino también la iluminación, los baños, los asientos y el uso de agua potable. La responsabilidad de la seguridad del estadio, en cambio, es del locatario.

Belvedere. El escenario apuntado del fin de semana

Llegada de Luis Suárez al vestuario visitante de Belvedere. Foto: captura SportsCenter.

El vestuario visitante de Liverpool fue señalado en medios internacionales por su “precaria” y “humilde” estructura. Debido a que contaban con poco espacio, los encargados de la utilería de Nacional se vieron obligados a dejar provisoriamente sus pertenencias del lado de afuera, sobre la puerta, mientras los jugadores se cambiaban y preparaban dentro para jugar el partido.

Suárez. Fue de lo profesional a lo básico y pasó la prueba

Luis Suárez en Belvedere. Foto: Leonardo Mainé.

El Pistolero se robó la atención de las cámaras cuando ingresó y caminó hacia el vestuario, que tenía al fondo paredes sin revocar. Acostumbrado a escenarios de elite en Europa, pisó suelo uruguayo sin renegarse a jugar en canchas de menor magnitud, como fue el caso del Estadio Belvedere. Lo mismo hizo su familia, que se acomodó en el suelo, contra un sector atrás del arco.

Scotti. Llegó la hora de elevar los requisitos

Diego Scotti luego de la resolución de levantar el paro. Foto: Juan Manuel Ramos

El presidente de la Mutual aseguró que si bien todos los clubes de Primera cuentan con agua caliente en sus vestuarios, a veces no alcanza o la fuerza no es suficiente: ”Para la temporada que viene los vestuarios van a tener que tener condiciones de un fútbol profesional. Ya es momento de elevar los mínimos que en su momento aceptamos. AUF está dispuesta a colaborar”.