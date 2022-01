Valverde contó cómo fue su gol y Vinicius lo atendió: "era para Karim; Fede ha robado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jugada la inició Casemiro, la continuó Rodrygo con su centro para el ingreso de Vinicius, quien amagó a ir por la pelota y la dejó pasar para que Federico Valverde llegara desde atrás y anotara. No fue un gol más, porque fue en un clásico ante Barcelona y valió el 3-2 final para que Real Madrid se metiera en la final de la Supercopa de España.

En un ambiente muy distendido, en la previa a un entrenamiento para afrontar la final contra Athletic de Bilbao —que dejó por el camino al Atlético de Madrid—, el departamento de comunicación de Real Madrid habló con los protagonistas de la jugada. "¡Ah! Me volví loco. Me puse nervioso. No puede ser que4 la deje, pero fue buena la jugada y terminó bien", contó Pajarito.

Luego fue el turno de hablar de Vinicius, la gran figura que tuvo Real Madrid en el partido, y en un tono muy jocoso contó que su amague "era para Karim, no era para Fede. Fede ha robado", dijo entre risas. En eso llegó Valverde y el brasileño fue desafiado a que se lo dijera en la cara al uruguayo. Y lo hizo: "Era para Karim, pero Fede...". Valverde, como en la jugada del gol, se anticipó: "Yo me metí en el medio". Vinicius terminó reconociendo: "Fede en la Supercopa... increíble. Le gusta Arabia".

Y el último en esta producción en hablar fue el "damnificado": Karim Benzema. "¿En serio?", dijo cuando le contaron que Vini había dicho que era para él la pelota que dejó pasar. Y con una gran sonrisa aceptó el consejo de quien hizo las notas: "Hay que hablar con Federico. Urgente una reunión con él, capitán". Real Madrid es finalista y líder de LaLiga, por lo que el ambiente es inmejorable.