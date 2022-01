Atlético de Madrid atraviesa una crisis que puede llevar al fin de algunos vínculos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético de Madrid no consigue librarse de sus altibajos y este jueves cayó

2-1 ante Athletic de Bilbao en el marco de la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita.



El conjunto de los uruguayos José María Giménez y Luis Suárez, que venía de empatar 2-2 el domingo pasado ante Villarreal por LaLiga, no logró cerrar el partido cuando iba un gol arriba y el subcampeón de la última Copa del Rey y vigente ganador de este torneo se quedó con la clasificación a la definición, donde ya espera el líder de LaLiga, Real Madrid, el vencedor ante Barcelona con un gol de Federico Valverde en el alargue.



El Colchonero no contó con la misma suerte y los uruguayos del equipo tampoco. Y aunque João Félix abrió el marcador, Yeray Álvarez y Nico Williams lo dieron vuelta en solo cuatro minutos: entre el 77 y el 81.



Suárez, que había superado una sequía goleadora de dos meses, no logró ninguna chance de gol y no pudo poner en peligro al arco contrario. Casi ni apareció, solo una vez, pero cometió una falta sobre el autor del primer gol rival.



Tampoco los tres minutos de adición ayudaron al Atlético, que finalizó con un hombre menos tras la expulsión de Giménez a los 93’ al levantar la pierna y golpear en la cabeza a Iñigo Martínez.



No fue un buen duelo para ninguno de los jugadores que sí habían demostrado un buen desempeño en el duelo ante Rayo Majadahonda por Copa del Rey. Diego Simeone blanqueó enseguida la cuestión al salir a la conferencia de prensa: el problema fue la defensa y admitió que sería en ello en lo que iban a trabajar. Este es el mismo conflicto que arrastra desde hace algunos duelos y que muchas veces lo ha dejado sin poder cerrar los partidos. Él ánimo frenético de un DT que vive cada partido como si fuese el último se había desinflado, así como lo hace ahora lentamente el Atlético de Madrid campeón, de la última liga, o el que se podría denominar como el Atlético del Cholo. Uno que hace tiempo no se ve en su máxima expresión y que podría significar la última temporada de algunos, entre ellos Suárez.

Paralelismo

De los 28 duelos disputados hasta el momento, teniendo en cuenta todas las competencias, el equipo de Simeone ha ganado 12, empatado siete y caído en nueve de ellos, logrando así un promedio de 1,54 puntos por partido.

En LaLiga está cuarto. En cambio, en la temporada pasada a esta altura del torneo (jornada 20) el Atleti lideraba con 51 puntos, había hecho 42 goles y solo había recibido 12 (la mitad que en la actualidad).



Tampoco ha sido su mejor Champions. Se salvó tras caer ante Liverpool y está en octavos, pero deberá enfrentar al Manchester United de Cavani en febrero. Ayer quedó eliminado de la Supercopa y el próximo miércoles 19 Atlético debe visitar a Real Sociedad por los octavos de Copa del Rey. Necesita ganar o también quedará eliminado de este torneo contra su rival directo en LaLiga por puestos de Champions, ya que ambos tienen 33 puntos y están a 16 del líder, Real Madrid.