Fede Valverde y aquella falta a Morata que lo hizo héroe del Real Madrid en 2020

"Hizo lo que tenía hacer". La frase la pronunciaron tanto Zinedine Zidane como Diego Simeone hace exactamente dos años, el 12 de enero de 2020. La referencia era para el puntapié que había dado Federico Valverde al delantero de Atlético de Madrid, Álvaro Morata, en el minuto 115 cuando se iba rumbo al gol.

Entonces Pajarito fue héroe porque evitó el tanto que hubiera significado la derrota. Sin embargo, su sacrificio (vio la roja) valió el empate 0-0 y la definición por penales que le dio el título de la Supercopa a Real Madrid. Hoy Fede vuelve a ser héroe, pero por haber anotado el gol con el que su equipo derrotó 3-2 a Barcelona en alargue por la semifinal de la Supercopa 2022.

El futbolista uruguayo se mostró arrepentido luego de aquel partido de 2020 por su acción. "Fue algo que no se debe hacer con compañeros que están jugando. Pido disculpas a Álvaro, porque no está bueno hacer lo que hice, pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo.", sostuvo.