Uruguay 2(4)-(5)2 Venezuela: la Vino Tinto se impuso en los penales y se quedó con el oro

ASUNCIÓN

La Celeste se vuelve a Montevideo con la presea de plata tras caer en los penales durante la final de los Juegos Odesur.

La selección uruguaya Sub 20 empató 2-2 en el tiempo reglamentario ante Venezuela y cayó en los penales 5-4 por el oro de los Juegos Odesur 2022. Las dirigidas por Daniel Pérez regresan con la plata, la presea número 25 de la delegación. Así, la delegación igualó su participación en los pasados sudamericanos en Cochabamba 2018.



El partido

Solange Lemos festeja el gol ante Venezuela. Foto: @AUFFemenino

Con los hinchas uruguayos en la tribuna, la Celeste abrió el marcador a los 23 minutos del inicio con un golazo. Solange Lemos remató desde la izquierda y cruzó un balón muy difícil de parar para la arquera Hilary Azuaje.

Pero la felicidad duraría poco tras un error defensivo. A los 32 minutos Bárbara Olivieri le ganó en la marca a la Ahelin Piña. La venezolana superó a la uruguaya y remató un derechazo para igualar el partido. Nada pudo hacer Sburlati con la altura del disparo.

A los 36' Belén Aquino intentó sin éxito, pero a los 45'+3 estuvo cerca más cerca de darlo vuelta Venezuela.

Selección uruguaya de fútbol femenino en los Juegos Odesur. Foto: Prensa Uruguay.

En el segundo tiempo la Vino Tinto se puso en ventaja gracias al tanto de Kimberlyn Campos a los 57' para el 1-2. Pateó sola y la colgó bajo el travesaño como el primer gol.

Pero Uruguay no bajó los brazos y a los 73' Belén Aquino dribleó a la defensa venezolana para igualar el marcador con un golazo. La gente acompañó y empezó a cantar "sí se puede", "sí se puede".

A los 80 la golera uruguaya salvó un balón que podría haber significado la pérdida del oro. La Celeste estuvo cerca de ganarlo en reiteradas ocasiones pero dejó pasar pelotas en el área. Además tuvo una chance de Julieta Morales, pero la arquera la contuvo.

Penales

Uruguay Venezuela

1 ? ?

2 X ?

3 ? ?

4 ? X

5 ? ?

6 X ?

Aquino, Piña, Lemos y Carballo anotaron para la Celeste, Núñez y Latúa no lograron convertir.