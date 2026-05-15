Una baja de peso en Albion: Andrés Romero sufrió rotura de ligamentos cruzados y será intervenido

Albion fue una de las sorpresas del Torneo Apertura 2026. Luego de ascender desde la Segunda División, los dirigidos por Federico Nieves tuvieron un gran certamen al punto de terminar en la tercera posición producto de sumar 28 unidades luego de ocho victorias, cuatro empates y tres.

Una de las bases que tuvo el Pionero fue su defensa y no en vano terminó siendo el tercer equipo que menos goles recibió por detrás de Defensor Sporting (11), Racing (14) e igualado con Deportivo Maldonado, Peñarol y Montevideo City Torque (16).

Y si tuvo un buen desempeño en su última zona mucho tuvo que ver Andrés Romero quien jugando como zaguero o lateral derecho fue uno de los pilares de un equipo que contó con grandes actuaciones en el arco de Sebastián Jaume, pero también de Francisco Couture y Ezequiel Burdín en la zaga, José Álvarez en el lateral izquierdo o el recambio de Federico Puente, Pablo Lacoste o Matías de los Santos.

Lo cierto es que el Pionero no podrá contar con Andrés Romero por un largo tiempo luego de que se confirmara la lesión de ligamentos cruzados que sufrió y que lo obligará a ser intervenido quirúrgicamente por lo que tendrá varios meses fuera de la cancha.

Luego de sufrir un traumatismo en su rodilla izquierda, se le realizaron estudios y se confirmó la lesión por intermedio de una resonancia magnética según pudo confirmar Ovación con fuentes de la institución.

De esta manera, Albion comenzará el Torneo Intermedio sin uno de sus futbolistas más destacados y que suma un total de 40 partidos con la camiseta del Pionero entre Primera y Segunda División en las últimas dos temporadas.

En el primer certamen del año en la Liga AUF Uruguaya destacó por ser el segundo lateral derecho con más pases acertados al completar un promedio de 33 por partido y un 78% de efectividad, así como también el segundo con más pases largos acertados con un promedio de 3.5 por juego.