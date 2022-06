El tuit del Movimiento 2809 que generó polémica entre hinchas y socios de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol cosechó una nueva derrota y la caída ante el Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Intermedio volvió a poner sobre la mesa varios temas, entre ellos la continuidad de Mauricio Larriera al frente del equipo.

Lo cierto es que desde el Consejo Directivo se expresaron y dijeron qué piensan acerca de ese rumor que solo está limitado a las redes sociales y a grupos de hinchas y socios ya que desde el club no se analiza en remover al entrenador.

De todas maneras, varios hinchas y socios no están conformes con el rendimiento del mirasol y una de las agrupaciones que hoy no cuenta con representación directa en el Consejo Directivo se expresó a través de su cuenta de Twitter con una publicación que generó polémica.

"#NumerosFrios" dice la publicación del Movimiento 2809, que previo al acto eleccionario de 202 se unió a Espacio Siglo XXI, la agrupación que lidera Evaristo González, único representante de ese sector en la actual conducción de la institución mirasol.

Ese hashtag está acompañado de una gráfica en la que se muestra el "porcentaje de puntos obtenidos en los partidos del medio local por los últimos DTS de Peñarol": Leonardo Ramos 75%, Diego López 68%, Mario Saralegui 61,5% y Mauricio Larriera 59,5%.

En la estadística no aparece Diego Forlán, quien dirigió al club en 2020, pero más allá de eso, la publicación trajo polémica en las redes ya que varios hinchas de Peñarol criticaron el accionar del Movimiento 2809, incluso uno de sus integrantes como Julio Herrera Heber, quien dijo que "No comparto esta publicación en nombre del Movimiento. No fui consultado y no entiendo a qué apunta, además de ser un pésimo momento para hacerlo".

No comparto esta publicación en nombre del Movimiento. No fui consultado y no entiendo a qué apunta, además de ser un pésimo momento para hacerlo. https://t.co/Vgl3ERRVpF — Julio Herrera Heber (@JulioHerreraH) June 13, 2022

Otros simpatizantes mirasoles pidieron por la salida de Larriera y también del presidente Ignacio Ruglio, mientras varios bancaron al actual presidente y al director técnico.

El tuit también generó reacciones de actuales integrantes de la conducción del club, como por ejemplo, Víctor Bedrossian, presidente de los Deportes de Peñarol, quien fue tajante: "Si quieren números fríos, les comparto los canje de entradas de los principales 7/8 referentes del Movimiento del último año y medio y vemos si iban a ver a Peñarol por amor o por algún otro interés. Ojo, quizás a partir de julio del año que viene empiezan a ir… #NumerosFrios

Si quieren números fríos, les comparto los canje de entradas de los principales 7/8 referentes del Movimiento del último año y medio y vemos si iban a ver a Peñarol por amor o por algún otro interés. Ojo, quizás a partir de julio del año que viene empiezan a ir… #NumerosFrios https://t.co/XiHQRBglML — 𝘝𝘪𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘔𝘢𝘯𝘶𝘦𝘭 𝘉𝘦𝘥𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘯 (@VictorManuelBR) June 13, 2022

Lo cierto es que esa publicación del Movimiento 2809 trajo polémica luego de una nueva derrota de un Peñarol que ya suma tres encuentros sin triunfos con dos derrotas al hilo y un empate.