¿Está en duda la continuidad de Mauricio Larriera en Peñarol? Esto dicen sus directivos

Tres partidos sin ganar con dos derrotas y un empate y un saldo de tres goles en contra y solo uno a favor marcan el pobre presente de Peñarol en el Campeonato Uruguayo, torneo en el que a pesar de ser el actual campeón está lejos de poder volver a pelear.

Y es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, pero la actualidad del mirasol no es la mejor ni la más alentadora. El club sufrió bajas de importancia y con un plantel diezmado le deberá hacer frente a un Torneo Intermedio que no lo comenzó bien tras la derrota de ayer como local en el Estadio Campeón del Siglo ante el Montevideo City Torque por 2 a 1.

Lo cierto es que a pesar de este mal presente el Consejo Directivo de Peñarol tiene algo claro y es que Mauricio Larriera no será cesado de su cargo.

“Eso nunca fue tema de conversación ni la semana pasada ni hoy (por ayer)”, dijo el consejero Jorge Nirenberg.

Además, el presidente Ignacio Ruglio le confirmó a Ovación que “no se habla de eso porque mientras vea que se trabaja y que ese trabajo sea con compromiso, no vamos a hacer cambios drásticos”.

Raúl Salazar y Mauricio Larriera. Foto: Leonardo Mainé.

Semanas atrás, el mismo Ruglio había remarcado que “veo cómo se entrena, veo la relación que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores y veo a los futbolistas queriendo mejorar los errores que se están cometiendo”.

De todas maneras y luego de la segunda derrota consecutiva jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo -la semana pasada cayó con Cerro Largo- el tema de la continuidad de Larriera volvió a estar en el tapete de la discusión entre los hinchas, no así del Consejo Directivo.

“La responsabilidad nuestra ahora es reforzar el plantel y sabemos que Mauricio (Larriera) está a la altura, tal como lo estuvo el año pasado. No podemos pretender tener más hoy si se fueron tantos jugadores por eso al final del Clausura se pasará raya y se evaluará”, agregó Nirenberg.

Mauricio Larriera mientras tanto y luego de la derrota ante Montevideo City Torque expresó que “cuando uno firma un contrato hay diferentes formas de finalizarlos. Acá en Peñarol tenemos un diálogo muy abierto y a mí no me ata nada al sillón de Peñarol, esto es algo bastante más profundo. No es renunciar. Si uno lo hace se tira del barco. Con los futbolistas hay una buena relación y los indicadores me dan para arriba, pero obviamente cuando perdés tan seguido salta el grito de la tribuna y yo prefiero posicionarme desde otro lugar”.