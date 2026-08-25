Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 24 de agosto al 30 de agosto de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 24 de agosto:

Santiago Rodríguez

Un doblete que no fue suficiente para el atacante surgido en Nacional y que hoy defiende al Botafogo. Fue derrota por 3-2 ante Athletico Paranaense por el Brasileirao. Con el 0-3 en el marcador puso uno a los 85' y el otro a los 92'.

Agustín Álvarez Martínez

El canario y su primer gol con la camiseta de Talleres de Córdoba. Cambió penal por festejo, pero no fue suficiente porque la "T" empató 2-2 con Rosario Central.

¡Llegó con goles el Canario! Álvarez Martínez no desperdició su penal y puso arriba a la T.pic.twitter.com/7pYU6ayjsE — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 25, 2026

Alan Medina

El atacante sigue siendo figura en Everton de Viña del Mar y volvió a marcar, esta vez en el triunfo por 3-1 ante Universidad de Concepción. Quinto tanto en los últimos cuatro partidos.

🇺🇾💯⚽ ¡Apareció el hombre gol de los Ruleteros!



Alan Medina conectó de cabeza este gran centro de Nicolás Montiel y Everton rompe el cero en este #MatchdayLunes ante la Universidad de Concepción.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲 pic.twitter.com/6r1Ym4kcQH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2026

Michael Santos

El Pelo fue el encargado del descuento de Central Córdoba en lo que terminó siendo derrota por 2-1 ante Tigre y significó el tercer gol para él en cinco partidos jugados en el Clausura.

Mauro Méndez

Iban apenas cinco minutos en el partido entre Tigre y Central Córdoba cuando el Ruso se hizo marco de adelantar al Matador y poner su primer gol en el club.