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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 24 de agosto al 30 de agosto de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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25/08/2026, 03:20
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Santiago Rodríguez tras el gol que marcó con Botafogo.
Santiago Rodríguez tras el gol que marcó con Botafogo.
Foto: Vitor Silva / Botafogo.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 24 de agosto:

Santiago Rodríguez

Un doblete que no fue suficiente para el atacante surgido en Nacional y que hoy defiende al Botafogo. Fue derrota por 3-2 ante Athletico Paranaense por el Brasileirao. Con el 0-3 en el marcador puso uno a los 85' y el otro a los 92'.

Agustín Álvarez Martínez

El canario y su primer gol con la camiseta de Talleres de Córdoba. Cambió penal por festejo, pero no fue suficiente porque la "T" empató 2-2 con Rosario Central.

Alan Medina

El atacante sigue siendo figura en Everton de Viña del Mar y volvió a marcar, esta vez en el triunfo por 3-1 ante Universidad de Concepción. Quinto tanto en los últimos cuatro partidos.

Michael Santos

El Pelo fue el encargado del descuento de Central Córdoba en lo que terminó siendo derrota por 2-1 ante Tigre y significó el tercer gol para él en cinco partidos jugados en el Clausura.

Mauro Méndez

Iban apenas cinco minutos en el partido entre Tigre y Central Córdoba cuando el Ruso se hizo marco de adelantar al Matador y poner su primer gol en el club.

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