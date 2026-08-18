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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 17 de agosto al 23 de agosto de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
18/08/2026, 03:20
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Emiliano Gómez celebra el gol que marcó con la camiseta de Puebla.
Emiliano Gómez celebra el gol que marcó con la camiseta de Puebla.
Foto: @ClubPueblaMX.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 17 de agosto:

Emiliano Gómez

Puebla cosechó un gran triunfo como visitante por 3-2 ante Pachuca y el delantero fue el encargado de abrir el marcador para los franjeados que alcanzaron su segunda victoria en dos cuatro partidos a nivel local.

Sebastián Gallegos

Palestino goleó 5-1 a Huachipato en una nueva fecha de la Primera División de Chile y el volante ofensivo puso uno de los goles para la victoria.

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