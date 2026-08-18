Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 17 de agosto al 23 de agosto de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 17 de agosto:
Emiliano Gómez
Puebla cosechó un gran triunfo como visitante por 3-2 ante Pachuca y el delantero fue el encargado de abrir el marcador para los franjeados que alcanzaron su segunda victoria en dos cuatro partidos a nivel local.
¡GOOOOL DE LA “FRANJA”!🔥— FOX (@somos_FOX) August 18, 2026
Emiliano Gómez hizo un golazo, se abre el marcador en el Hidalgo. #Pachuca 0-1 #Puebla
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Sebastián Gallegos
Palestino goleó 5-1 a Huachipato en una nueva fecha de la Primera División de Chile y el volante ofensivo puso uno de los goles para la victoria.
⚽🐫🇵🇸 ¡Paridad en La Cisterna!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 18, 2026
Sebastián Gallegos gatilló con desvío incluido y Palestino llegó a la igualdad ante Huachipato, en este #MatchdayLunes, de la Fecha 19 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.
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