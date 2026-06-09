Tres uruguayos fueron campeones en Colombia con Junior de Barranquilla pese a perder 1-0 con Atlético Nacional

Los uruguayos Alfredo Arias, Mauro Silveira y Lucas Monzón se consagraron campeones del Torneo Apertura de Colombia con Junior de Barranquilla. El entrenador fue el conductor del equipo que logró el bicampeonato, el arquero fue titular y una de las figuras de la final, mientras que el zaguero nacido en Jaguarão (Brasil) estuvo en el banco de suplentes pero no participó en ninguno de los dos partidos decisivos.

Junior se coronó este lunes campeón de la liga colombiana pese a perder 1-0 ante Atlético Nacional en el partido de vuelta de la final. El conjunto de Barranquilla había ganado 3-0 en la ida y logró sostener la ventaja global para festejar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El gol del volante creativo Edwin Cardona no impidió que Junior celebrara su duodécimo título de liga, el segundo consecutivo tras haber conquistado el Torneo Finalización en diciembre pasado frente a Deportes Tolima.

Los locales, conscientes de la remontada que necesitaban para dar vuelta la serie, salieron decididos a buscar el gol, pero se toparon con una defensa muy sólida liderada por los centrales Jermein Peña y Daniel Rivera, que sostuvieron un alto nivel durante todo el encuentro.

De todos modos, la presión de Atlético Nacional comenzó a generar espacios y tuvo su primera ocasión clara a los 20 minutos, cuando Mauro Silveira respondió de gran manera en un mano a mano frente al lateral Andrés Román.

El equipo verdolaga siguió insistiendo y estrelló dos remates en los palos por intermedio del argentino Milton Casco y del delantero Alfredo Morelos. Además, un gol de Román fue anulado por posición adelantada.

En el segundo tiempo, el entrenador Diego Arias mandó a la cancha a Cardona, quien abrió el marcador a los 56 minutos tras una buena jugada colectiva en la que participaron Morelos y Andrés Sarmiento. El extremo envió un centro preciso para que el mediocampista definiera de primera y descontara en la serie.

Atlético Nacional continuó atacando y dispuso de una oportunidad inmejorable cuando el árbitro Carlos Betancur sancionó penal tras revisar una infracción del arquero Silveira sobre Morelos en el VAR.

Sin embargo, el propio Morelos se hizo cargo de la ejecución y remató desviado, en una acción que fue celebrada por los jugadores de Junior como si hubiera sido un gol, ya que significó un golpe durísimo para las aspiraciones de su rival.

Los locales no lograron volver a convertir y Junior terminó celebrando un título que había encaminado en el partido de ida gracias a los dos goles de Luis Fernando Muriel y al tanto de Bryan Castrillón.

El encuentro terminó con algunos incidentes entre jugadores que derivaron en las expulsiones de Juan Manuel Zapata, en Atlético Nacional, y Jesús Rivas, en Junior. Tras el pitazo final, los dirigidos por Alfredo Arias desataron el festejo por un nuevo campeonato.

Con información de EFE.