"Tres puntos en la pierna, pero Lewandowski ganó", ironizó DT de Santos Laguna tras fractura de un ex Cerro Largo

La Leagues Cup está en marcha. El certamen que enfrenta a equipos de la Liga MX ante clubes de la MLS vive su sexta edición y a medida que pasan las temporadas gana en protagonismo en Concacaf, pero también aumenta la rivalidad entre las instituciones de los países más fuertes desde lo futbolístico en América del Norte.

Una prueba de ello es lo que ocurrió en las últimas horas durante el partido entre Chicago Fire y Santos Laguna que se midieron por la segunda fecha de la fase de grupos y donde el equipo de la MLS se impuso por 3-1, pero dejó mucho de que hablar.

Con el partido todavía 1-1 en el SeatGeek Stadium de la ciudad de Chicago, se dio una jugada muy particular que tuvo como protagonista a un futbolista con pasado en el fútbol uruguayo, más precisamente en Cerro Largo y la referencia es para el argentino Lucas Di Yorio, actual futbolista del equipo lagunero.

El "9" sufrió una dura entrada pocos minutos después de haber ingresado al campo de juego y derivó en una lesión que lo marginará tres meses de las canchas por una fractura en el tobillo que le provocó, además, recibir tres puntos por un corte.

En la previa de un nuevo partido del Santos, esta vez ante Philadelphia Union por el mismo torneo quien se expresó fue el entrenador Renato Paiva que ironizó con lo ocurrido y manifestó: "Lucas (Di Yorio) ya está en Torreón, ya viajó con tres puntos en la pierna, posiblemente los que deberíamos tener nosotros, pero Lewandowski ganó y toda la gente está contenta".

Renato Paiva ni siquiera oculta su molestia ante la @LeaguesCup.



“Vamos a enfrentar el partido como podemos, mega cansados. Lucas Di Yorio, viajó con tres puntos en la pierna, posiblemente los que deberíamos tener, pero bueno, Lewandowski ganó y toda la gente está contenta”. pic.twitter.com/SVelK8TTWh — PressPort (@PressPortmx) August 12, 2026

El propio Di Yorio se expresó poco después en sus redes sociales y expresó: "Lo que pasó fue algo que me puso en riesgo muy grande de sufrir una lesión grave. Es increíble que ante una acción así no haya existido ni siquiera una revisión del VAR. Lo único que me dijo el árbitro fue 'vete a cambiar las calcetas que tienen sangre', 'no es roja ya se chequeó', algo que desde mi punto de vista, no corresponde con la gravedad de la falta".

"No es posible que nos pongan en riesgo de esta manera y que no haya una respuesta para este tipo de entradas. Sinceramente espero que la Leagues Cup tome cartas en el asunto. Este tipo de faltas no pueden quedar simplemente en la cancha sin ninguna consecuencia", añadió el delantero.

IMÁGENES SENSIBLES