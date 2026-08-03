Tras ser despedido de Amazonas con un recopilado de sus errores, Leo Coelho fue presentado en su nuevo equipo

El ex Peñarol y Nacional Leo Coelho fue despedido en julio del Amazonas FC (Campeonato Brasileño de Serie C) con un insólito posteo que recopilaba sus errores. Tras la publicación, el defensa brasileño de 33 años denunció una deuda millonaria y defendió su rendimiento con números. "Después de la desafortunada publicación en redes sociales realizada por el Amazonas FC, el atleta Leo Coelho viene al público a aclarar que la publicación busca quitar el foco del verdadero problema que viene ocurriendo en el Amazonas FC desde el año 2025: la ausencia de pagos de salarios, derecho de imagen, ayuda vivienda y FGTS", comenzó el posteo en las redes sociales del jugador.

Casi un mes después, Coelho fue presentado en Juventus SAF de San Pablo, que actualmente disputa el Campeonato Paulista de la Serie A2 (que corresponde a la segunda división del estado) y la Copa Paulista.

"Expectativa muy grande. Soy de São Paulo, crecí aquí y todo este proyecto me encantó. La estructura que están haciendo aquí en el Juventus, me convencieron de formar parte y de soñar en grande aquí junto al club", expresó el brasileño en su presentación.

"Creo que la parte que puedo agregar es un poco de mi experiencia, jugué algunas Copas Sudamericanas y Libertadores. Aquí hay un grupo experimentado combiado con algunos chicos. Creo que puedo aportar eso. Y mi expectativa y mi intención es esta: aportar desde donde esté, ya sea jugando, ya sea en el banco, ya sea con las actitudes activistas en el día a día, en el vestuario", añadió Coelho.

Coelho dejó Amazonas después de 39 partidos, dos goles y un a asistencia con la camiseta de Onça-pintada. En total disputó 2.487 minutos.

Su experiencia en Uruguay

Coelho llegó a Uruguay en 2019 para jugar en Fénix y su desempeño fue tan bueno que Atlético de San Luis de México compró su ficha. En 2022 se unió a las filas tricolores en calidad de préstamo: jugó 45 partidos y fue campeón.

Arribó a Peñarol el 2 de enero de 2023 tras finalizar su vínculo contractual y volvió a coronarse campeón uruguayo con el Carbonero. También integró el plantel que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2024.

