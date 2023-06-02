Tras la confirmación de la salida de Messi, PSG anunció que Sergio Ramos no continuará en el club

EFE

El París Saint-Germain ha anunciado a través de las redes sociales que el defensa central español Sergio Ramos no continuará en el equipo la próxima temporada.

El PSG se despide de Ramos con un tuit con una imagen del jugador y la palabra 'merci' (gracias).

El club parisiense recuerda en su web que, tras su llegada a París el 8 de julio de 2021, Ramos "ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo".

En 57 partidos marcó 5 goles con el París Saint-Germain, incluido su primero el 23 de enero de 2022 en liga contra el Reims.

Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023, permaneció invicto con el club y sumó 34 partidos sin conocer la derrota.

"El París Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación, y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera", afirmó el club.

El propio Sergio Ramos señala: "Llevar la camiseta roja y azul estos dos últimos años ha sido una experiencia maravillosa. He vivido una aventura inolvidable en París y me gustaría darles las gracias a todos por su apoyo y cariño. ¡Allez Paris!"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, señaló: "Queremos expresar nuestra inmensa gratitud a Sergio Ramos por los dos años que ha pasado con nosotros".

"El liderazgo, el espíritu de equipo y la profesionalidad de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, hacen de él una auténtica leyenda del fútbol, y ha sido un honor tenerle en París. Todo el mundo en el club le desea lo mejor", añadió.

Sergio Ramos dejará el PSG tras dos temporadas en sus filas luego de su paso por el Real Madrid. Con el equipo francés el sevillano ha ganado dos títulos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a @SergioRamos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera.#MerciRamos 🔴🔵 #GraciasRamos



pic.twitter.com/FhXybxtM4N — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 2, 2023

Nacido en Camas, Sergio Ramos se formó en el Sevilla y luego pasó a las filas del Real Madrid, en el que estuvo 16 años.

Ramos, considerado uno de los mejores defensas del mundo, ha marcado 101 goles en 671 partidos en todas las competiciones. Fue capitán del Real Madrid entre 2015 y 2021 y ayudó a su equipo a ganar cuatro Ligas de Campeones entre 2014 y 2018 y la Liga en 5 (2007, 2008, 2012, 2017 y 2020). Con la selección española gano la Eurocopa de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.

Este sábado, ante el Clermont, será el último partido con el PSG de Sergio Ramos. Y también del argentino Leo Messi, cuya marcha fue confirmada el jueves por el entrenador del equipo, Christophe Galtier.

