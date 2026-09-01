Tras cesar a Alfredo Arias, Junior fichó a otro DT uruguayo que es ídolo del club e identificado con Nacional

Junior de Barranquilla cesó este lunes a Alfredo Arias, quien había ganado dos títulos con la institución cafetera en un año, y este martes contrató a su sustituto. También es uruguayo y está muy identificado con el club Tiburón.

El elegido por las autoridades colombianas fue Sebastián Viera, de 43 años, quien tuvo un largo paso por el club. El golero celeste, surgido de las divisiones formativas de Nacional, logró ganar siete títulos en Junior de Barranquilla tras haber defendido ese arco a lo largo de 12 años.

Sebastián Viera como arquero de Junior de Barranquilla. Foto: @sebavierareal

“Junior FC se complace en anunciar oficialmente a Sebastián Viera como nuevo director técnico del equipo profesional. Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo”, así lo anunció el equipo colombiano por medio de un comunicado que difundió en sus redes sociales.

Viera había arribado a Junior el 4 de enero de 2011 tras su pasaje por el fútbol griego. Ahí comenzó una gloriosa etapa del arquero uruguayo donde se convirtió en el futbolista con más partidos disputados con la casaca del Tiburón y el que más títulos cosechó (siete).

“Durante su etapa como futbolista del Junior FC, Sebastián Viera se convirtió en uno de los grandes referentes en la historia del club. Con 638 partidos disputados y siete títulos conquistados, es el jugador con más campeonatos y más apariciones oficiales en la historia de la institución”, añade el texto.

“Su liderazgo, compromiso, sentido de pertenencia y conexión con la afición marcaron una época y lo convirtieron en un verdadero símbolo de la familia rojiblanca”, marca.

“Sebastián Viera estará acompañado en su cuerpo técnico por Mario Roberto Viera, como asistente técnico, y Ramón Vásquez, como preparador físico, quien ya estuvo en 2010 en el cuadro rojiblanco”, puntualiza y cierra con: “Bienvenido nuevamente a casa, Sebastián”.

🦈 COMUNICADO OFICIAL: Sebastián Viera, nuevo director técnico del Junior FC pic.twitter.com/f2qKDOww3r — Junior FC (@JuniorClubSA) September 1, 2026

La carrera de Viera como entrenador

Será la segunda experiencia de Sebastián Viera al mando de un plantel profesional, ya que viene de dirigir al Real Cartagena, equipo que milita en la Segunda División del fútbol colombiano.

Viera arribó a este club el 20 de agosto de 2024 donde lo dirigió en 39 partidos en el que consiguió sumar 22 victorias, siete empates y diez derrotas. De esta manera, tras casi dos años, dejó el Real Cartagena para asumir en el equipo que es ídolo como el Junior de Barranquilla.

La situación del Junior de Barranquilla

El Tiburón venía de una buena racha de títulos al mando del técnico Alfredo Arias. Porque logró coronarse dos veces campeón en un año, aunque los malos resultados llevaron a que la directiva le pusiera punto final al ciclo del exentrenador de Peñarol y Wanderers.

Junior arrastra una seguidilla de siete partidos sin poder ganar entre la liga colombiana y la Copa Colombia, hecho que produjo la salida de Arias y la contratación de Viera con el fin de poder mejorar el duro momento.