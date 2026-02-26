Tras 240' en cinco meses por lesiones, Pellistri jugó e hizo su penal en la clasificación de Panathinaikos

Buena noticia para Marcelo Bielsa y para el propio Facundo Pellistri. Es que el extremo de la selección de Uruguay volvió a jugar con el Panathinaikos en el marco del partido de vuelta de los playoffs de UEFA Europa League.

Pellistri ingresó a los 75' en lugar del argentino Vicente Taborda, pero jugó 45 minutos porque el 1-1 en el partido ante Viktoria Plzen decretó el 3-3 en el global y por ende la disputa de un alargue en el que el uruguayo incluso contó con una chance clara de gol.

Apareció en su habitual posición de puntero derecho, pisó el área y justo cuando fue a rematar se cruzó un rival que evitó que su intento tuviera peligro sobre el arco del equipo de República Checa.

El empate persistió durante los 30' del tiempo extra y por ende la definición se fue a los penales donde Facundo Pellistri se hizo cargo del segundo y lo cambió por gol cuando el equipo griego había comenzado con el pie izquierdo porque Davide Calabria había fallado su remate. El uruguayo remató cruzado y venció al lungo arquero Florian Wiegele de 2.04 metros.

Para Pellistri no cabe duda que es una buena noticia teniendo en cuenta que sumó minutos tras más de un mes sin poder hacerlo debido a una lesión, pero el extremo uruguayo atraviesa una larga recuperación que lo ha marginado mucho de las canchas.

Sin ir más lejos, entre setiembre de 2025 —luego del Uruguay-Perú por Eliminatorias— y febrero de 2026 apenas pudo jugar cuatro partidos en los que acumulaba solamente 243 minutos.

En su momento se había catalogado la lesión como un "desgarro grave" ya que luego de estudios que le realizó Panathinaikos, reflejó que se trataba de una lesión muscular grado II en unión miotendinosa del músculo semimembranoso, con rotura parcial del tendón.

Los 45 minutos que sumó este jueves sin duda que son un gran aliciente para lo que se viene por delante. Panathinaikos volverá a jugar el próximo sábado 1° de marzo ante Aris por el torneo local, pero ante la clasificación también contará con competencia internacional, lo que le puede dar más participación al futbolista surgido en Peñarol y con pasaje en Manchester United, Alavés y Granada.