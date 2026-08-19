“Tranquilidad y orgullo”: Enzo Ferrari, entrenador de arqueros de la selección uruguaya, se despidió de su cargo

Después de la participación de Uruguay en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, con la Celeste eliminada en fase de grupos, terminó el ciclo de Marcelo Bielsa al mando de la selección uruguaya y, aunque el rosarino se llevara todos los flashes, hay otros profesionales que también se despidieron del Complejo Celeste. Este miércoles Enzo Ferrari, entrenador de arqueros durante los últimos cuatro años, tampoco seguirá y publicó un mensaje en sus redes sociales.

Ferrari, de 42 años y nacido en Paysandú, comenzó a jugar en su departamento y luego hizo las divisiones formativas en la capital, integrando los planteles de Bella Vista, Liverpool y Fénix. En 2005 tuvo un paso por Paysandú FC y fue parte de uno de los primeros planteles del Club Atlético Torque.

Luego de su carrera como arquero, se formó como profesor de Educación Física y no dejó de lado su pasión por el arco formándose como entrenador de fútbol y de arqueros. Liverpool, donde tuvo un paso como jugador, lo recibió y se despidió del equipo negriazul en 2023 por un desafío aún mayor: las selecciones uruguayas.

Desde comienzos de esa temporada, Ferrari comenzó a trabajar en el Complejo Celeste con las categorías Sub 15 y Sub 17 hasta que terminó dando el salto a la mayor. A mediados de 2024, Enzo Ferrari fue promovido por Marcelo Bielsa y viajó a la Copa América 2024 con la selección mayor.

Uruguay finalizó aquel torneo en el tercer puesto, luego de derrotar a Canadá por penales y Enzo Ferrari fue parte de aquel éxito en el estudio de los pateadores rivales. En cuartos de final, la Celeste eliminó a Brasil por penales y se pudo ver que Sergio Rochet, titular en aquella ocasión, tenía una lista sobre cómo patearían los jugadores de la Canarinha.

El fin de ciclo del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, también significó el final del paso de Ferrari por el Complejo Celeste y el entrenador de arqueros decidió escribir un mensaje en su cuenta de Instagram; en la que compartió varias imágenes desde su recorrido hasta el Mundial 2026.

“Para algunos podría ser un día triste, para mí un momento de tranquilidad y orgullo total de haber podido trabajar durante 4 años defendiendo a tu país. Agradecido con cada uno de aquellos que formaron parte de una forma u otra a lo largo del recorrido… Nombrarlos sería arriesgado por el temor a olvidarme de alguno… Por eso, simplemente desde el “gracias” es mi forma de recordarlos. Siempre Uruguay! ‘Que ruede el destino…el viaje continúa”, escribió.