Darwin Núñez a una firma de jugar en un recién ascendido de Arabia Saudita: DT portugués y ni un sudamericano

Después de rumores que fueron desde una posible vuelta al Liverpool de Inglaterra al cambio de liga para jugar en el Trabzonspor de Turquía, Darwin Núñez se quedará en Arabia pero no jugará en Al-Hilal. Según anunció el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, será en calidad de cedido a Al-Diriyah, también de la liga de Arabia Saudita, hasta junio de 2027 con su salario cubierto pero sin cláusula de opción de compra.

A su vez, informó que solo falta la firma y el anuncio oficial, tras realizarse los exámenes médicos.

Luego de jugar el Mundial 2026 con Uruguay, el artiguense volvió a Al Hilal teniendo en cuenta que tiene contrato con el equipo de Arabia Saudita. Empezó los entrenamientos y hasta jugó 45 minutos en uno de los amistosos de pretemporada, pero en el inicio de la campaña oficial no tuvo participación.

No fue al banco contra Al Faisaly en la primera fecha de la liga local y tampoco lo hizo ante Al Raed en la Copa del Rey, lo que plantea un panorama similar al ocurrido en el final de la temporada pasada cuando el club tomó la decisión de apartarlo de la liga por una cuestión de cupos.

En la campaña 25/26 terminó jugando apenas un puñado de minutos ya que fue apartado de la lista de la liga y solamente disputó encuentros de la Champions de Asia en la que su equipo quedó eliminado en octavos de final, por lo que desde el 16 de febrero a la fecha solo sumó minutos con Uruguay en los amistoso previos a la Copa del Mundo y los que acumuló en el propio Mundial.

Su llegada al Al-Diriyah, equipo de la ciudad de Riad, le devolvería a Darwin los minutos que tanta falta le hacen y le hicieron en su preparación para la Copa del Mundo.

Sin sudamericanos y con un español (Óscar Rodríguez) en el plantel, este equipo logró el ascenso a la Primera División de Arabia Saudita para esta temporada luego de conseguirlo a través de los playoffs al finalizar tercero en la fase regular.

Es dirigido por el portugués Bruno Lage, exentrenador de Benfica, que no coincidió con Darwin, tiene 50 años y apenas lleva dos partidos en el equipo.

Cabe recordar que este equipo pagó 53 millones de euros al Liverpool por el pase del futbolista uruguayo que apenas disputó 24 partidos, anotó nueve goles y dio cinco asistencias con la camiseta del equipo saudí.

