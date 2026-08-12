Tigre vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana: día, hora, dónde ver y alineaciones probables

Después del fallido intento por disputar la primera fecha del Torneo Clausura ante Peñarol, Montevideo City Torque enciende los focos del otro lado del charco. Sin rodaje pero con descanso y planificación, el equipo de Marcelo Méndez busca llevarse puntos del estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna). Para eso deberá empatar o vencer al Tigre de Diego Dabove, hoy desde las 19:00 horas, por ida los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo argentino viene de avanzar de ronda al golear a Nacional en el Gran Parque Central 3-0 y perder 2-1 en la ida de los playoffs, mientras que el Ciudadano finalizó líder de su grupo tras empatar ante Gremio por 2-2.

El Estadio José Dellagiovanna de Tigre en la previa del partido ante Nacional. Foto: Nahuel Casuriaga.

Para este cruce Méndez no contará con una de sus piezas clave en el mediocampo: como es Gonzalo Montes, baja que se debe a la acumulación de tarjetas amarillas, que en este tipo de torneos tiene un tope de tres. Además, sigue sin contar con Sebastián Cáceres, quien continúa recuperándose de su operación de apendicitis.

Tigre, por su parte, sufrió una baja importante con la salida del Rulo Romero, su goleador, quien seguirá su carrera en Parma de Italia, ni al Pity Martínez, que se desgarró ante River Plate. Ante Nacional su lugar lo tomó Elías Cabrera, pero el mediocampista rescindió su préstamo y ya no forma parte del Matador, por lo que el sustituto sería Jabes Saralegui.

En contrapartida, en las últimas horas sumó al atacante uruguayo Mauro Méndez, quien jugó la última temporada en Banfield a préstamo desde Estudiantes y ya quedó habilitado para esta tarde.

Alineaciones probables

El festejo de los jugadores de Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Tigre. Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

MC Torque. Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitro. Ramón Abatti (Brasil).

VAR. Rodolpho Toski (Brasil).

TV. Flow, DSports, DGo.

