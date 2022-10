Thiago Cardozo: el debe de Peñarol, en qué está su renovación y cómo se ve para ser titular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol va por la Copa AUF Uruguay. Es casi una obligación tras una campaña deficiente en 2022: sexto en la Tabla Anual y fuera de copas internacionales. Ya pegó primero ante La Luz al vencer 1-0 en la ida, pero, para pasar a la final, debe volver a imponerse este martes 1ero de noviembre.

La salvación del aurinegro en esta primera edición del torneo ha sido Thiago Cardozo. Lo dejó en claro tras su actuación en la definición por penales ante Boston River. El arquero, que será el titular el martes, expresó este domingo que van por la Copa: "Vamos a intentar ganar la Copa Uruguay, sin dejar atrás el pasado, agarrarlo como experiencia para intenta mejorar. El año no fue el mejor para Peñarol y eso lo tenemos clarísimo", dijo en entrevista con Polidepotivo (Canal 12).

"El jugador de fútbol es autocrítico, no estuvimos a la altura, el puesto en el que terminamos es muy malo para Peñarol, en copas también fallamos, lo tenemos mas claro, sabemos que estamos en el debe con eso. Pero ahora no sirve de nada mirar para atrás", añadió.

​Respecto a qué explicación le encuentra al momento, Cardozo expresó que cree que no es anímico, sino fruto de muchos cambios. "Yo creo que nunca encontramos la regularidad, en el año no encontramos una seguidilla de tres partidos ganados. Cuando nos estábamos mejorado, venia otro traspie. También tuvimos el cambio de DT (de Mauricio Larriera a Leo Ramos), que juegan de diferente manera. Nos costó a todos desde el principio de año. Tenemos que tomar eso como experiencia, tratar de ver el medio vaso lleno y a partir de ahí encontrar fortalezas y aprender de las debilidades para mejorar", dijo el guardameta.

La confianza siempre estuvo

Pese a la lesión que lo mantuvo al margen durante mucho tiempo, Cardozo volvió para darlo todo. Respecto a si el partido con Boston lo macó para ganar confianza expresó: "Hablar de confianza no sé, yo puedo decir que la confianza en mi nunca la perdí, sé el arquero que soy. Obvio que pude desplegarme en un partido cerrado. Puedo decir que es muy difícil jugar cuando no tenes posibilidad, por más que me siento bien jugando, pero no tengo partidos suficientes para decir estoy en gran nivel. Ni estando lesionado perdí la confianza, no dependía del entrenador que estaba".

¿Cómo se dio la rotación de arqueros?

La rotación con Dawson fue natural: "Fue después de ese partido con Boston River, que Leo (Ramos), pese a que había dicho que no sabía cuál de los dos iba atajar, se me acerca y me dijo que yo iba a Copa y que Dawson sería el golero en el campeonato. Yo ya lo tenía claro desde ahí".

¿Titular?

Hay probabilidades de que Dawson no siga en Peñarol y eso le da entrada a Cardozo, que dice estar listo, como para tomar su lugar. "Primero hay que cerrar las negociaciones. A mí se me vence contrato en diciembre, pero si, me siento preparado para ser el arquero, hace años que estoy esperando esa instancia y siempre me sentí preparado, por distintas circunstancias no se ha dado, pero primero tengo que arreglar mi vinculo", dijo.



¿Quiere certezas para quedarse? Quiero jugar y busca continuidad. Eso es lo que le transmitió al entrenador, al presidente y a su representante. "En eso estamos (el contrato), está encaminado, tuve conservación con Nacho (Ruglio) y Leo (Ramos), pero todavía no he firmado. Mi cabeza está puesta estar en Peñarol 2023. VOY en busca del 2023", sostuvo el arquero que firmaría por un año más, si es que decide quedarse.