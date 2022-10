Giorgian de Arrascaeta fue figura en Flamengo, campeón invicto de Libertadores con un camino inédito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Flamengo conquistó en Guayaquil la tercera Copa Libertadores de su historia tras vencer en la final 1-0 al Athletico Paranaense con un tanto de Gabigol, que pasó a ser el máximo goleador brasileño en el torneo, igualando los 29 gritos de Luizao.



El equipo carioca se unió así al club de los tricampeones norteños, donde también están Sao Paulo, Palmeiras, Gremio y Santos, y al mismo tiempo privó al Paranaense de ganar su primera Libertadores, con lo que el equipo de Curitiba sumó ya dos finales perdidas de la competición tras la de 2005.



Como ya sucediera en 2019 con sus dos goles en la final ante River Plateen Lima, Gabigol volvió a darle una Libertadores a Flamengo y demás, anotó por tercera vez en una final, pues también hizo tanto en la de 2021 perdida ante Palmeiras en el Estadio Centenario.



Esta final se decidió en los últimos minutos del primer tiempo y en el agregado consecuente. En ese tramo del partido, el defensa central Pedro Henrique dejó al Paranaense con 10 jugadores al ver dos tarjetas amarillas en nueve minutos, y Gabigol aprovechó ese golpe psicológico para terminar de hundir al Furaçao.



Hasta el minuto 43, el Athletico tenía plenamente controlado el juego. Era el dueño de la mitad de la cancha y no había permitido que el Mengao le generara ni una sola ocasión clara de gol, pero llegó la expulsión de Pedro Henrique en una dura entrada sobre Ayrton Lucas a escasos metros del área. Ahí el equipo de Curitiba perdió pie ya que tras la roja, Luiz Felipe Scolari prefirió esperar al descanso para reestructurar el equipo con un cambio, y en el tiempo añadido llegó el gol del Fla, que tuvo a Giorgian de Arrascaeta en gran nivel.



En el complemento, Agustín Canobbio y David Terans tuvieron minutos y el Rey incomodó a Flamengo, pero nada cambió y el Mengao selló el 1-0 para conquistar su tercera Copa Libertadores.

El particular camino al título del campeón

La coronación de Flamengo no fue una más. El equipo dirigido por Dorival Júnior logró levantar la copa con un camino inédito en un aspecto concreto del juego: además de finalizar el certamen como campeón invicto, el Mengao logró convertirse en el primer campeón de la Copa Libertadores que logra imponerse en todos sus partidos desde octavos de final en adelante. Al mismo tiempo, logró clasificarse al Mundial de Clubes, que se jugará a inicios de 2023 y aún no tiene sede confirmada. De todas formas, Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos corren con ventaja para recibir al prestigioso torneo.



Con el nuevo campeón ya confirmado, también se agregan a la lista de participantes del Mundial dos uruguayos más: Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela, que no pudo estar disponible en la final por una lesión.



Los otros dos representantes celestes que dirán presente en esa cita son Federico Valverde con Real Madrid y Nicolás Lodeiro con Seattle Sounders.



En cuanto al partido hecho por De Arrascaeta, el exjugador de Defensor fue clave en la gestación de juego del equipo junto con Everton Ribeiro y logró conquistar su tercer título a nivel internacional, entre los que se encuentran dos Libertadores: la que obtuvo en 2019 y la de ayer. También tiene en su vitrina personal la Recopa Sudamericana de la temporada 2019/2020. Por su parte, Guillermo Varela cosechó su primer a nivel continental. Ya había ganado trofeos, pero todos en el ámbito doméstico con los clubes donde se desempeñó anteriormente: Peñarol, Copenhague y Manchester United.



Con otras figuras como Arturo Vidal, que llegó a 25 títulos y es el chileno más ganador de la historia, el liderazgo goleador de Pedro, que anotó 12 tantos, y el olfato de Gabigol, Flamengo es el justo campeón.

Con la mira en el Mundial de Qatar 2022

Giorgian de Arrascaeta recibiendo su medalla. Foto: EFE.

Giorgian de Arrascaeta no ocultó su felicidad por conquistar su segunda Copa Libertadores y en diálogo con ESPN se refirió a qué sintió al poder levantarla: “Una felicidad enorme poder conquistar una más, es algo increíble, no hay palabras para describir este momento. Ahora volveremos a Rio de Janeiro para festejar con la hinchada”.



En cuanto a la calidad de un plantel repleto de figuras, el uruguayo expresó: “Creo que este último tiempo hemos crecido mucho, se han contratado jugadores de gran valor y lo hemos demostrado en estas últimas ediciones porque casi todos (los ganadores) han sido brasileños”.



El atacante de la selección uruguaya también se refirió a su deseo de jugar algún día en el Viejo Continente: “Siempre queda esa espina de poder estar en un club importante y mostrar mi fútbol, pero hoy me siento feliz en un lugar que amo mucho junto con mi familia”.

Flamengo levanta su tercera Libertadores. Foto: EFE.

Respecto a la molestia que lo había hecho llegar entre algodones a la final, Giorgian expresó que “vengo lidiando con una pubalgia que me mantuvo un poco al margen más que nada de no jugar el partido completo. Ahora que somos campeones podemos tomarnos un tiempo para descansar”.



Luego trajo tranquilidad respecto a su salida del campo: “Fue por cansancio producto del desgaste del año, ahora a descansar y enfocarse en el Mundial”. El nacido en Nuevo Berlín contó para qué está Uruguay en Qatar 2022 y fue claro: “Demostramos que tenemos jugadores de gran nivel y un entrenador que desde que llegó ha implementado una sinergia entre todos nosotros para llegar al Mundial enfocados en inspirarnos a lo máximo, que es ser campeones. Sin duda que va a ser difícil, pero el grupo que tenemos motiva a pensar en muchas cosas positivas”.