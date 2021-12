Suárez defendió sus mates en la TV Argentina y criticó a De Paul: "Te lo da con la yerba toda quemada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, salió en vivo este jueves en la televisión de Argentina en el programa F90 (Espn) para defender sus mates ante las críticas de su compañero Rodrigo De Paul que el día anterior, en el mismo programa, había sentenciado: "El gordo no hace nunca, los hago todos yo".

La buena onda entre los dos futbolistas se dio inmediato cuando De Paul desembarcó en el Colchonero a mitad de este año. En el vestuario se cambian uno al lado del otro y constantemente se hacen bromas en redes sociales.

Sebastián Abreu, también amigo de Suárez y que esta semana se sumó como panelista a F90, apoyó a De Paul. "Es verdad. Él dice que toma mate para mostrar que toma cuando se baja del ómnibus. Después lo deja al costado y le dice al de al lado: 'Dame un mate, dale'".

El tema generó las risas de todos los panelistas y continuó este jueves con el propio Pistolero que se comunicó vía WhatsApp con Sebastián Vignolo, conductor de F90.



"Quería desmentir las pavadas que dijo el señor Rodrigo De Paul. Él dice que yo no armo el mate por la mañana, pero porque yo me levanto a las 8.00, los niños van al colegio, y a las 9.00 ya estoy acá en casa. Nosotros entrenamos 11.30. Hasta que me voy a entrenar estoy tomando mate tranquilo. Después a veces lo llevo al club y a veces no. Él cuando llega al club apronta el mate en dos minutos y te lo da con la yerba toda quemada", señaló el salteño.



"Prefiero tomar en casa que andar mostrándolo por ahí. Cuando es la hora del mate, de mañana o de tarde, sí (...) No tomo mate para que me vean", agregó.



Suárez sostuvo que "en la concentración o en los viajes" el mate siempre lo lleva él, pero que el volante argentino "no sabe tomar mate". "El termo te puede durar muchísimo rato y él lo termina en 15 minutos", sumó.



Asimismo criticó: "Sale a las 00.00 del estadio tomando mate. ¿Quién toma mate a la medianoche? ¡Es inentendible!".



Finalmente, antes de despedirse, Suárez se refirió al Loco Abreu: "Con él aprendí a tomar mate. Es un gran cebador. Ni que hablar que en los últimos años en la selección era la función de él".



Los audios de Abreu desataron las risas de los panelistas, incluido Abreu que terminó tentado y tapándose el rostro.