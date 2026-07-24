Solo 18 segundos en cancha: mirá el gol con el que Franco Fagúndez sentenció el triunfo de Santa Fe en Sudamericana

Independiente Santa Fe dio este jueves un paso firme hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 al Caracas FC en el partido de ida de la repesca, con goles del veterano Hugo Rodallega y del uruguayo Franco Fagúndez, quien marcó apenas segundos después de ingresar al campo.

El conjunto bogotano, dirigido por el ex DT de Nacional, Pablo Repetto, asumió la iniciativa desde el comienzo y llevó peligro al arco defendido por Frankarlos Benítez, especialmente mediante jugadas a pelota parada, con cuatro tiros de esquina en los primeros 22 minutos.

Caracas respondió con algunas aproximaciones, la más clara un remate de Robert Hernández que pasó cerca del poste izquierdo a los ocho minutos, pero poco a poco Santa Fe se adueñó del encuentro con llegadas de Omar Fernández, Jeison Angulo y el propio Rodallega.

La insistencia dio resultado en el minuto 30, cuando Nahuel Bustos asistió a Rodallega, que sacó un potente remate de zurda desde fuera del área para vencer a Benítez y abrir el marcador.

¿40 AÑOS? ¡¡ESTÁS COMO NUEVO, HUGOL!! Rodallega sacó un fierrazo desde lejísimos, le rompió el arco a Benítez y marcó el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Caracas, en El Campín, por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana... ¡de acá sale el rival de RIVER en octavos de final! pic.twitter.com/q7RZNanU98 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Antes del descanso, el cuadro cardenal estuvo cerca de ampliar la diferencia, mientras que el conjunto venezolano volvió a inquietar con un cabezazo desviado de Sebastián González.

En el inicio del segundo tiempo, Caracas adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate. Robert Hernández y Michael Covea exigieron a la defensa santafereña, que resistió el mejor momento de la visita. Superada esa presión, Santa Fe recuperó el control del partido con los ingresos de Maximiliano Lovera y Jhojan Torres. Rodallega desperdició una opción clara al enviar por encima del arco un centro de Helibelton Palacios y Jáder Obrian también estuvo cerca del segundo con un remate apenas desviado.

La sentencia llegó en el minuto 84. Recién ingresado por Bustos y en solo 18 segundos, el uruguayo Franco Fagúndez aprovechó un centro de Christian Mafla para definir de primera y establecer el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Santa Fe viajará con una ventaja de dos goles al partido de vuelta en Caracas el próximo jueves 30 de julio, donde buscará sellar su clasificación a los octavos de final, instancia en la que el ganador de la serie se enfrentará a River Plate de Argentina.

Con información de EFE.