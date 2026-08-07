Sin Maxi Gómez, el probable once de Nacional para el debut en el Torneo Clausura frente a Boston River

Nacional continúa preparando el debut ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura, que está fijado para este domingo 9 de agosto a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

El plantel liderado por Jorge Bava entrenó este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera del compromiso, donde deberá suplir la baja de Maxi Gómez, su goleador, quien llegó a la quinta amarilla contra Progreso y deberá cumplir la correspondiente suspensión.

Con este panorama, el técnico, que viene optando por jugar con dos delanteros en los últimos partidos, contando la vuelta ante Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana y el ámbito local, podía suplirlo con la inclusión de Tiziano Correa o Pavel Núñez.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el que corre con ventaja para ganarse un lugar en la oncena es el delantero de 21 años que llegó en este mercado de pases proveniente de Cerro Largo.

El futbolista viene de ingresar a los 73 minutos en reemplazo de Maximiliano Silvera, quien esta vez sería su acompañante.

De esta manera, el probable once del tricolor para el estreno por el Clausura es el siguiente: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez; Luciano Boggio, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Silvera, Tiziano Correa.

Nacional entrena este sábado por la tarde y luego concentra a la espera del partido

Este sábado por la tarde el plantel del Bolso volverá a entrenar en Los Céspedes y, una vez finalizada la práctica, Bava definirá quiénes son los 21 convocados que se quedarán concentrando a la espera del partido que disputarán en condición de local.

En la interna se fijan como prioridad absoluta ganar el Clausura después de un primer semestre adverso en el que no lograron los objetivos que se trazaron, y desean iniciar de la manera correcta este domingo.

Tendrán el desafío de suplir a Gómez, su máxima figura, que en lo que va del año le ha aportado 17 goles y nueve asistencias en 28 partidos jugados entre todas las competencias.

Nacional se ubica en el quinto puesto de la Tabla Anual con 35 puntos, la misma cantidad que Montevideo City Torque y Wanderers. Está a seis puntos de alcanzar a Racing y Deportivo Maldonado y a ocho de Peñarol, único líder de la acumulada.

